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Hürriyet
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Mutfak Tüyoları
Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 17 Ağustos 2018 - 11:42 | 

Eti marine ederken en çok bu hatalar yapılıyor

Yumuşacık, ağızda dağılan ve lezzetli etler için marinasyon yöntemi sıkça tercih edilir. Peki eti marine ederken mutfakta en çok hangi hatalar yapılıyor?

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Lezzetli et pişirmenin en önemli sırrı marinasyondur. Ancak yanlış uygulanan teknikler eti lezzetlendirmek yerine tersi etki gösterebilir.

2Yanlış Et Kullanımı
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Yanlış Et Kullanımı

Bazı etler marinasyona kesin olarak ihtiyaç duyarken, bazıları ise marine edilmez. Örneğin bonfile, antrikot gibi etleri marine etmeniz gerekir. Ancak pirzola, T bone gibi etler için marinasyon yanlış bir pişirme yöntemidir.

3Eti Dövmeyin
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Eti Dövmeyin!

En sık yapılan yanlışlardan biri marine edilecek eti dümdüz olana kadar dövmektir. Bu yöntemde etin dokusu bozulur, marinasyon etin içine işlemediğinden pişen et kuru ve tatsız olur.

4Dondurmayın
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Dondurmayın!

Marine ettiğiniz eti derin dondurucuda saklayıp daha sonra pişirmek iyi bir fikir değildir. Dondurup tekrar çözülmeye bıraktığınız et sulanır ve kıvamı bozulur.

5Tuz ve Sirke Kullanın
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Tuz ve Sirke Kullanın

Marinasyonda tuz konulmaması gerektiği, çünkü tuzun eti sertleştireceği söylenir. Oysa bu yaygın bir yanlıştır. Etinizi marine ederken tuz koyabilirsiniz. Ayrıca limon, balsamik sirke ya da elma sirkesi gibi bir asit eklemeyi de unutmayın.

6Marinasyonu Başka Yerde Kullanmayın
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Marinasyonu Başka Yerde Kullanmayın

Hazırladığınız marinasyonda etlerinizi beklettikten sonra arta kalan sosu asla garnitürleri lezzetlendirmek gibi başka yerlerde kullanmayın. Çiğ etten marinasyona geçen bakteriler sebzelere de bulaşacak ve sağlığınız için tehlike oluşturacaktır.

7Etinizin Kalınlığı Önemli
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Etinizin Kalınlığı Önemli

Hazırladığınız marinasyonun lezzetini, etinizi yerken almak istiyorsanız etinizin kalınlığına dikkat etmelisiniz. İnce bir dilim ete marinasyon nüfuz edemeyeceği gibi çok kalın kesilmiş dilimlerin iç kısımlarına da marinasyon ulaşamayacaktır. Bu sebepten etinizin kalınlığının 1-3 cm arasında olmasına özen gösterin.

8Etinizi Dinlendirin
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Etinizi Dinlendirin

Yemek için sabırsızlansanız da hazırladığınız marinasyonda etinizi buzdolabında en az 8 saat dinlendirmeniz gerektiğini unutmayın. Ne kadar uzun süre dinlendirirseniz lezzeti o kadar artacaktır. En ideal süre ise 24 saattir.

9Sıcaklığa Dikkat Edin
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Sıcaklığa Dikkat Edin

Marine ettiğiniz eti buzdolabında dinlendirdikten sonra çıkarıp hemen pişirmeyin. Etin oda sıcaklığına gelmesini bekleyip öyle pişirmelisiniz.

10Döküm Tava Kullanın
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Döküm Tava Kullanın

Etinizi pişirirken mümkünse döküm tava kullanın. Çünkü döküm tava yüksek sıcaklığa ulaştığından, hazırladığınız marinasyonun lezzetinin etin içinde kalmasını sağlar. İyice ısıttığınız tavanıza etinizi 1-2 parça halinde koyarak mühürleyin. Bir anda tüm eti tavanıza koyarsanız, tavanın sıcaklığı düşecek, mühürleme işlemi istenilen biçimde olmayacak ve dolayısı ile marinasyonun tadı etinize geçmeyecektir.

11Terbiye Malzemelerini İyi Karıştırın
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Terbiye Malzemelerini İyi Karıştırın

Terbiye malzemelerini hazırlarken iyi karışmış olduğuna dikkat edin. Zeytinyağı ve su ile baharatla iyice birbirine girmiş olmalı.

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