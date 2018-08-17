Eti marine ederken en çok bu hatalar yapılıyor

Tuz ve Sirke Kullanın Marinasyonda tuz konulmaması gerektiği, çünkü tuzun eti sertleştireceği söylenir. Oysa bu yaygın bir yanlıştır. Etinizi marine ederken tuz koyabilirsiniz. Ayrıca limon, balsamik sirke ya da elma sirkesi gibi bir asit eklemeyi de unutmayın.