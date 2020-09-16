Eskiden yeni evli çiftlerin tatlı bir hayata başlama sırrıydı bugün dünya bayılıyor

Gaziantep katmerinin hikayesini anlatan ve eskiden bir gelenek olarak sofralardaki yerini aldığını vurgulayan katmer ustası Ahmet Çadır, “Katmer, Gaziantep’te Osmanlı Devleti zamanında kahvaltıda yenen yöresel bir tatlıymış. Daha önceleri de Gaziantepliler, sabah uyandığında güne katmerle başlarlarmış ve daha zinde, daha kuvvetli olmak için katmer yerlermiş. Ama katmerin daha değişik bir hikayesi var. Eskiden kentte, özellikle yeni evli çiftlerin evlerine, evlendikleri ilk günün sabahı katmer gönderilirmiş. Yeni evli çiftler de ilk kahvaltılarını katmerle yaparlarmış. Bu yeni hayata tatlı yiyerek başlayıp tatlı bir yaşam sürmeleri anlamını taşıyormuş. Yani mutlu ve tatlı yaşamın sırrı Gaziantep katmerindeymiş ama günümüzde artık her öğün yenilebilen dünyaca ünlü bir tatlı halini aldı” dedi.