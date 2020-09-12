O şehrimizin tescilli lezzetlerinden! Bir kez tadan tiryakisi oluyor

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, Tekirdağ’ın lezzet kültürü olan bir kent olduğunu belirterek, "Birçok yeni ürün üzerine de çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz, coğrafi işaret tescilli ürün sayımızı 10’lara 15’lere çıkarabilmek. Yöresel ürünler hem bizden sonraki nesillere aktarılması gereken önemli ticari ve gelenek haline gelmiş nesneler. Hem de bunları yaşatabilmek, tanıtabilmek amaçlı, gelen misafirlerimize de sunabilmek amaçlı önemli ürünler. Dolayısıyla bunların sayısı ne kadar çok artarsa hem şehrimize gelen ziyaretçi sayısı hem de bu ürünlerden şehirde yaşayan bu ticareti yapan işletmelerimizin ticari kazançlarına fayda sağlayacak ürünler. Peynir helvası ve Tekirdağ köftesi ile alakalı süreç 2016 yılında başladı ve ciddi bir şekilde odamızca sürdürüldü" dedi.