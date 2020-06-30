Eskiden hamurlar Konya'dan İstanbul'a uzanırdı... Lezzetinin sırrı bakın neymiş

"Eskiden 'Her gün Konya'dan İstanbul'a uzanacak kadar hamur açıyoruz' derdik ancak eski günlerimizi arıyoruz. Pandemi nedeniyle işlerimiz durdu. İç turizmin durması, biraz da insanların alım gücünün azalması bizi eski günlerimizdeki işlerimizi arar kıldı. Eskiden günlük 120 bin etli ekmek üretip satardık. Şu anda bu rakam 35-40 bin arasında seyrediyor. Bir etli ekmek ortalama 15 lira dersek, kente sağladığı günlük katma değer 500 bin lirayı geçiyor."