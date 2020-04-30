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Yemek Kültürü
İHA
Haber Giriş: 30 Nisan 2020 - 12:52,

Erzurum’un benzersiz lezzeti iftar sofralarının da vazgeçilmezi

Erzurum’a özgü en önemli lezzetlerden birisi olan “cağ kebap”, Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi oldu.

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Erzurum’a özgü en önemli lezzetlerden birisi olan “cağ kebap”, Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi oldu.

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Erzurum’da iftar sofralarını odun ateşinde pişirilen meşhur çağ kebabı süslüyor. Türkiye’nin birçok yerinde tüketilen cağ kebap Erzurum’da iftar sofralarında ilk tercih edilen ürün oluyor.

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Korona virüs tedbirleri kapsamında cağ kebap satışı yapan lokantalar sadece paket servisi yapıyor. İftarda cağ kebap yemek isteyen vatandaşlar, lokantalara gelerek iftarlık kebaplarını alıyorlar. Cağ kebaplarının şiş fiyatları ise 7 ila 12 lira arasında değişiyor.

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Oğlak veya kuzu etinden yapılan cağ kebap geleneksel olarak Erzurum'un Oltu ilçesinde yapılıyor. Cağ kebap önceden terbiye edilmiş etin yatık bir şişe geçirilip odun ateşi üzerinde pişirilmesiyle hazırlanıyor. Kebabın cağ (veya bico) adı verilen şişler kullanılarak servis yapıldığından bu adı aldığı biliniyor.

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Cağ kebabı satışı yapan lokanta sahibi Necdet Yüksel, Ramazan ayında cağ kebabına ilginin arttığını ifade ederek, “Ramazan ayında gelen müşterilerimiz buradan paketlerini alabiliyorlar. Biz bazen evlerine götürüyoruz. Sosyal mesafeye uyuyoruz. Erzurum halkı cağ kebabına hayrandır, o yüzden biraz yoğun oluyoruz” dedi.

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Bazı vatandaşlar ise iftar sofralarında cağ kebabını eksik etmek istemedikleri için her gün gelip paket yaptırdıklarını söyledi.

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