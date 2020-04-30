Erzurum’un benzersiz lezzeti iftar sofralarının da vazgeçilmezi

Oğlak veya kuzu etinden yapılan cağ kebap geleneksel olarak Erzurum'un Oltu ilçesinde yapılıyor. Cağ kebap önceden terbiye edilmiş etin yatık bir şişe geçirilip odun ateşi üzerinde pişirilmesiyle hazırlanıyor. Kebabın cağ (veya bico) adı verilen şişler kullanılarak servis yapıldığından bu adı aldığı biliniyor.