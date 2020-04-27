Erzurum'da ramazanın vazgeçilmez lezzeti kadayıf dolması

Damaklarda bıraktığı tat için kadayıfın fazla tüketildiğini belirten Tanhaş, "Erzurum’da ramazan ayında kadayıf olmazsa olmazlardandır. Koronavirüse rağmen hazırlığımızı yapıyoruz. Bir telefonla hemşerilerimize kadayıf dolmalarını teslim ediyoruz. Sosyal mesafeyi koruyarak üretim yapıyoruz. Çiğ kadayıfın içine cevizi koyarak dolma gibi sarıyor ve çırpılmış yumurtaya batırıyoruz. Daha sonra kızgın yağda kızartıyor ve şerbetin içine atıyoruz" dedi.