Erzurum su böreğini, Polonyalı Anna da yaptı

AB patenti çok iyi bir fikir Su böreğinin yapılmasının çok zor olduğunu gördüğünü anlatan Lukanova, Erzurum su böreğine Avrupa Birliği'nden tescil alacak çalışma başlatılmasına da sevindiğini ifade etti. Avrupa'da böreğin fazla tanınmadığını, ülkesi Polonya'da ise insanların Türkiye'ye geldiklerinde böreği tanıdığını kaydeden Lukanova, "Eğer AB'den patent alınır, oraya gönderilirse çok memnun olur ve daha çok severler. AB patenti çok iyi bir fikir" dedi.