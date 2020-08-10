En sevilenlerin birincisi herkesi şaşırttı! Ne döner ne kebap ne de baklava

Türk mutfağı meraklıları için çok faydalı bir rehber niteliğinde olan liste aynı zamanda bazı lezzetlerin en iyisinin nerede yenebileceğine dair mekan önerilerini de içeriyor. Listenin oylamaya halen açık olduğunu yani favorilerinizin sıralamasını yükseltebileceğinizi de yeniden hatırlatıp puanlamasıyla, mekan önerisiyle Türkiye’nin en popüler 100 lezzetine geçelim…