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Hürriyet
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Haber Giriş: 15 Eylül 2020 - 17:12 | 

En sevilen sokak lezzetlerini evde yapmaya ne dersiniz

Sokak lezzetleri dünyanın neresine giderseniz gidin, mutfakların önemli birer parçası. Türkiye'de de bu durum böyle tabii ki... Peki enfes sokak lezzetlerimizi evde yapmaya ne dersiniz? İşte tarifler...

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1Kumru tarifi
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Kumru tarifi

İzmir'in meşhur lezzetlerinden kumru, sandviç ekmeğinin arasına domates, biber ve tulum peyniri konularak hazırlanan soğuk bir sandviçtir. İzmir'e gittiğiniz zaman sokak satıcılarında, tezgahlarda ya da pastahanelerde görmeniz mümkündür. Günümüzde içerisine kömürde pişmiş sucuk, sosis, salam, kaşar peyniri ve domatesin yanı sıra ketçap ve mayonez de eklenerek hazırlanan sandviçlere de kumru denmiştir. Her iki türlüsü de güzel olan kumruyu İzmir'de yeme şansınız yoksa evde de basitçe hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...

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2Çikolatalı lokma tarifi
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Çikolatalı lokma tarifi

Günümüzde sokak lezzetleri trendlerinin ilk sırasında çikolata dolgulu lokmalar yer alıyor. Lezzetiyle neredeyse herkesi etkisi altına almış olan bu tatlıyı tarifimizi kullanarak, evinizde de kolayca hazırlamanız mümkün. İçi dolgulu dışı ise çikolata kaplı olan bu lokmaları denemek isterseniz, leziz çikolatalı lokma tarifimiz hemen aşağıda…

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3Sokak simidi tarifi
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Sokak simidi tarifi

Özellikle kahvaltılar ve 5 çayları söz konusu oldu mu çıtır çıtır bir sokak simidinin yerini çok az şey tutabilir. Küçük yerlerde halen “Sıcak simiiittt” diye bağırarak simidimizi kapımıza kadar getiren satıcılara rasgelebiliyoruz ancak büyük şehirlerde güzel bir simit yemek için fırına gitmek şart. Ama bugünden sonra sokak simidinizi evde yapıp zevkle ve lezzetle tüketebilirsiniz. İşte bol susamlı nefis simidin malzemeleri ve tarifi…

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4Kokoreç tarifi
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Kokoreç tarifi

Sokak lezzeti denince Türkiye’de akla ilk gelenlerden biri olan kokoreci çok seviyor fakat temizlik kaygıları nedeniyle bu enfes lezzetten uzak duruyorsanız sizin için güzel bir haberimiz var. Kokoreci evde kendiniz yapabilir, gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. İşte işinizi kolaylaştıracak püf noktalarıyla kokoreç tarifi...

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5Ev yapımı midye dolma tarifi
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Ev yapımı midye dolma tarifi

Türkiye’de sokak lezzeti denince akla ilk gelenlerden biridir midye dolma. Meze olarak da tüketilebilir, atıştırmalık olarak da yenebilir. Özellikle yazın sahilde keyif yaparken midye dolma atıştırmanın keyfiyle hiçbir şey boy ölçüşemez. Evde yapılmış midye dolmanın lezzeti hariç. Sizin için evde yapıp gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz enfes bir midye dolması tarifi hazırladık. Çok beğeneceğinize eminiz. Afiyet olsun…

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6Islak hamburger tarifi
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Islak hamburger tarifi

Sokak lezzetlerinin en güzeli ve en bize ait olanı hangisidir diye sorsak, çok kişi "Islak hamburger" cevabını verecektir, haklı olarak. Peki İstanbul'la özellikle de Taksim'le özdeşleşmiş bu enfes lezzeti evinizde yapıp gönül rahatlığıyla yemeye ne dersiniz? "Evet" dediğinizi duyar gibiyiz. O halde gelsin evde yapabileceğiniz mükemmel ıslak hamburger tarifi...

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7Bardakta mısır tarifi
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Bardakta mısır tarifi

Bardakta mısır son dönemlerin en sevilen sokak lezzetlerinden. Kokusuyla ve tadıyla mest eden bardakta mısırı çocuklar da büyükler de çok seviyor. Peki bu lezzeti evde yapmaya ne dersiniz? Dondurulmuş mısır kullanarak kolayca yapabileceğiniz ev yapımı bardakta mısır tarifimiz aşağıda. Afiyet olsun…

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Türkiye’de sokak lezzeti denince aklımıza ilk gelendir lahmacun. En şık kebapçılarda masanın baş köşesine yakışır ama evde taşınma temizlik boya badana olduğunda kağıtların üzerinde de yerini yadırgamaz. Taş fırında yapılan lahmacunun lezzeti bir başkadır ama evde yapılan lahmacunun da tadına doyum olmaz. Sizin için Arapça hamurlu et anlamına gelen lahmacunu evde yapabilmenin en kolay ve leziz formülünü hazırladık. Afiyet olsun…

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9Goralı sandviç tarifi
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Goralı sandviç tarifi

Goralı aslında içinde patates püresi, turşu gibi malzemeler bulunan bir tür sandviç. Ancak ilk kez Kosova’nın Gora bölgesinden gelip 1945’te Ankara’da bir sandviç dükkanı açan Goralı ailesi tarafından üretildiği için bu ismi almış. Aslında ciğerli, sucuklu gibi farklı çeşitleri de olabiliyor ancak günümüzde genelde Rus salatalı ya da püreli sosisli sandviçe goralı adı veriliyor. Sizin için Türkiye’nin en sevilen sokak lezzetlerinin başında gelen goralının tarifini hazırladık.

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10Et tantuni tarifi
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Et tantuni tarifi

Mersin’in dillere destan yemeği tantuni aslında bir sokak lezzeti ama evde de pratik bir şekilde yapılabilecek sokak lezzetlerinden. Siz de ev yemeğini her şeyin üzerinde tutuyor ancak sokak lezzetlerinin keyfinden de vazgeçemiyorsanız yapabileceğiniz en iyi şey evde tantuni hazırlamak olabilir. İşte kendi mutfağınızda kolayca yapabileceğiniz hem sağlıklı hem de lezzetli tantuni tarifi…

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11Tavuk tantuni tarifi
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Tavuk tantuni tarifi

Tantuni Türkiye’de en sevilen sokak lezzetlerinden. Özellikle Mersinli ustaların yaptığı tantunilerin lezzetine doyum olmuyor. Genellikle etle yapılan tantuni, tavukla da çok lezzetli oluyor. Bu enfes sokak lezzetini evinizde yapıp gönül rahatlığıyla yemeye ne dersiniz peki? İşte çok beğeneceğiniz nefis tavuk tantuni tarifi…

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12Falafel tarifi
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Falafel tarifi

Falafel Ortadoğu’nun birçok ülkesinde zevkle tüketilen, ünü bütün dünyaya yayılmış bir sokak lezzeti. Tamamen bitkisel malzemelerle yapılan bu nedenle vegan ve vejetaryenlerin de gönül rahatlığıyla tüketebileceği falafel benzersiz bir lezzet. Bu lezzetin tarifini herkesin denemesi için hazırladık, pişman olmayacağınızı garanti edebiliriz…

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13Sucuklu kaşarlı pide tarifi
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Sucuklu kaşarlı pide tarifi

Kaşar ve sucuk kahvaltıların ve tostların ayrılmaz ikilisi. Bu ikiliyi pide hamurunun ortasında bir araya getirince de nefis olduğunu söylemiş miydik peki? Üstelik bu pide hamuru yoğurmak dışında bir maharet de istemiyor. İşte ister kahvaltıda ister akşam yemeğinde yiyebileceğiniz sucuklu kaşarlı pidenin tarifi...

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14Balık ekmek tarifi
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Balık ekmek tarifi

Balık ekmek İstanbul'un olmazsa olmaz geleneklerinden biridir. Boğaz kıyısındaki balık ekmek tezgahlarında yenen sandviçlerin tadına doyum olmaz. Ancak siz evinizde de enfes balıklı sandviçler yapabilirsiniz. İstavrit ızgarasıyla yapılan bu sandviçlerin asıl özelliği balıkların marine sosu. Bu sandviçi çok beğeneceğinizi düşünüyoruz, mutlaka denemelisiniz...

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15Adana kebap tarifi
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Adana kebap tarifi

Kebaplar arasında adeta bir baş yapıt sayılan Adana kebabı siz de evinizde yapabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan şey birkaç basit malzeme ile kebap şişleri. Izgarada da pişirebileceğiniz ancak mangalda lezzetinin zirvesine çıkan Adana kebabın yanına domates biber közlemeyi ve soğan salatası eklemeyi de unutmayın.

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16Tükürük (Sokak) köftesi tarifi
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Tükürük (Sokak) köftesi tarifi

Tükürük köftesi, sokaklarda karşımıza çıkan, kokusuyla hepimizi mest eden seyyar köftecilerin tezgahlarındaki o nefis köfte. Kıymaya bol miktarda ekmek içi eklenmesiyle yumuşacık olan sokak köftesini evde yapmak isterseniz malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun...

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17Tavuklu pilav tarifi
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Tavuklu pilav tarifi

Tavuklu pilav, ev sofralarının da önemli yemeklerinden biri ama sokakta yenen o sıcacık tavuklu pilavın lezzetine de doyum olmaz. Lezzetinin sırrını ustaların asla açıklamadığı tavuklu pilavın malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…

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