En sevilen sokak lezzetlerini evde yapmaya ne dersiniz

Goralı sandviç tarifi Goralı aslında içinde patates püresi, turşu gibi malzemeler bulunan bir tür sandviç. Ancak ilk kez Kosova’nın Gora bölgesinden gelip 1945’te Ankara’da bir sandviç dükkanı açan Goralı ailesi tarafından üretildiği için bu ismi almış. Aslında ciğerli, sucuklu gibi farklı çeşitleri de olabiliyor ancak günümüzde genelde Rus salatalı ya da püreli sosisli sandviçe goralı adı veriliyor. Sizin için Türkiye’nin en sevilen sokak lezzetlerinin başında gelen goralının tarifini hazırladık.