En sevilen sokak lezzetlerini evde yapmaya ne dersiniz
Sokak lezzetleri dünyanın neresine giderseniz gidin, mutfakların önemli birer parçası. Türkiye'de de bu durum böyle tabii ki... Peki enfes sokak lezzetlerimizi evde yapmaya ne dersiniz? İşte tarifler...
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Kumru tarifi
İzmir'in meşhur lezzetlerinden kumru, sandviç ekmeğinin arasına domates, biber ve tulum peyniri konularak hazırlanan soğuk bir sandviçtir. İzmir'e gittiğiniz zaman sokak satıcılarında, tezgahlarda ya da pastahanelerde görmeniz mümkündür. Günümüzde içerisine kömürde pişmiş sucuk, sosis, salam, kaşar peyniri ve domatesin yanı sıra ketçap ve mayonez de eklenerek hazırlanan sandviçlere de kumru denmiştir. Her iki türlüsü de güzel olan kumruyu İzmir'de yeme şansınız yoksa evde de basitçe hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...
Günümüzde sokak lezzetleri trendlerinin ilk sırasında çikolata dolgulu lokmalar yer alıyor. Lezzetiyle neredeyse herkesi etkisi altına almış olan bu tatlıyı tarifimizi kullanarak, evinizde de kolayca hazırlamanız mümkün. İçi dolgulu dışı ise çikolata kaplı olan bu lokmaları denemek isterseniz, leziz çikolatalı lokma tarifimiz hemen aşağıda…
Özellikle kahvaltılar ve 5 çayları söz konusu oldu mu çıtır çıtır bir sokak simidinin yerini çok az şey tutabilir. Küçük yerlerde halen “Sıcak simiiittt” diye bağırarak simidimizi kapımıza kadar getiren satıcılara rasgelebiliyoruz ancak büyük şehirlerde güzel bir simit yemek için fırına gitmek şart. Ama bugünden sonra sokak simidinizi evde yapıp zevkle ve lezzetle tüketebilirsiniz. İşte bol susamlı nefis simidin malzemeleri ve tarifi…
Sokak lezzeti denince Türkiye’de akla ilk gelenlerden biri olan kokoreci çok seviyor fakat temizlik kaygıları nedeniyle bu enfes lezzetten uzak duruyorsanız sizin için güzel bir haberimiz var. Kokoreci evde kendiniz yapabilir, gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. İşte işinizi kolaylaştıracak püf noktalarıyla kokoreç tarifi...
Türkiye’de sokak lezzeti denince akla ilk gelenlerden biridir midye dolma. Meze olarak da tüketilebilir, atıştırmalık olarak da yenebilir. Özellikle yazın sahilde keyif yaparken midye dolma atıştırmanın keyfiyle hiçbir şey boy ölçüşemez. Evde yapılmış midye dolmanın lezzeti hariç. Sizin için evde yapıp gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz enfes bir midye dolması tarifi hazırladık. Çok beğeneceğinize eminiz. Afiyet olsun…
Sokak lezzetlerinin en güzeli ve en bize ait olanı hangisidir diye sorsak, çok kişi "Islak hamburger" cevabını verecektir, haklı olarak. Peki İstanbul'la özellikle de Taksim'le özdeşleşmiş bu enfes lezzeti evinizde yapıp gönül rahatlığıyla yemeye ne dersiniz? "Evet" dediğinizi duyar gibiyiz. O halde gelsin evde yapabileceğiniz mükemmel ıslak hamburger tarifi...
Bardakta mısır son dönemlerin en sevilen sokak lezzetlerinden. Kokusuyla ve tadıyla mest eden bardakta mısırı çocuklar da büyükler de çok seviyor. Peki bu lezzeti evde yapmaya ne dersiniz? Dondurulmuş mısır kullanarak kolayca yapabileceğiniz ev yapımı bardakta mısır tarifimiz aşağıda. Afiyet olsun…
Türkiye’de sokak lezzeti denince aklımıza ilk gelendir lahmacun. En şık kebapçılarda masanın baş köşesine yakışır ama evde taşınma temizlik boya badana olduğunda kağıtların üzerinde de yerini yadırgamaz. Taş fırında yapılan lahmacunun lezzeti bir başkadır ama evde yapılan lahmacunun da tadına doyum olmaz. Sizin için Arapça hamurlu et anlamına gelen lahmacunu evde yapabilmenin en kolay ve leziz formülünü hazırladık. Afiyet olsun…
Goralı aslında içinde patates püresi, turşu gibi malzemeler bulunan bir tür sandviç. Ancak ilk kez Kosova’nın Gora bölgesinden gelip 1945’te Ankara’da bir sandviç dükkanı açan Goralı ailesi tarafından üretildiği için bu ismi almış. Aslında ciğerli, sucuklu gibi farklı çeşitleri de olabiliyor ancak günümüzde genelde Rus salatalı ya da püreli sosisli sandviçe goralı adı veriliyor. Sizin için Türkiye’nin en sevilen sokak lezzetlerinin başında gelen goralının tarifini hazırladık.
Mersin’in dillere destan yemeği tantuni aslında bir sokak lezzeti ama evde de pratik bir şekilde yapılabilecek sokak lezzetlerinden. Siz de ev yemeğini her şeyin üzerinde tutuyor ancak sokak lezzetlerinin keyfinden de vazgeçemiyorsanız yapabileceğiniz en iyi şey evde tantuni hazırlamak olabilir. İşte kendi mutfağınızda kolayca yapabileceğiniz hem sağlıklı hem de lezzetli tantuni tarifi…
Tantuni Türkiye’de en sevilen sokak lezzetlerinden. Özellikle Mersinli ustaların yaptığı tantunilerin lezzetine doyum olmuyor. Genellikle etle yapılan tantuni, tavukla da çok lezzetli oluyor. Bu enfes sokak lezzetini evinizde yapıp gönül rahatlığıyla yemeye ne dersiniz peki? İşte çok beğeneceğiniz nefis tavuk tantuni tarifi…
Falafel Ortadoğu’nun birçok ülkesinde zevkle tüketilen, ünü bütün dünyaya yayılmış bir sokak lezzeti. Tamamen bitkisel malzemelerle yapılan bu nedenle vegan ve vejetaryenlerin de gönül rahatlığıyla tüketebileceği falafel benzersiz bir lezzet. Bu lezzetin tarifini herkesin denemesi için hazırladık, pişman olmayacağınızı garanti edebiliriz…
Kaşar ve sucuk kahvaltıların ve tostların ayrılmaz ikilisi. Bu ikiliyi pide hamurunun ortasında bir araya getirince de nefis olduğunu söylemiş miydik peki? Üstelik bu pide hamuru yoğurmak dışında bir maharet de istemiyor. İşte ister kahvaltıda ister akşam yemeğinde yiyebileceğiniz sucuklu kaşarlı pidenin tarifi...
Balık ekmek İstanbul'un olmazsa olmaz geleneklerinden biridir. Boğaz kıyısındaki balık ekmek tezgahlarında yenen sandviçlerin tadına doyum olmaz. Ancak siz evinizde de enfes balıklı sandviçler yapabilirsiniz. İstavrit ızgarasıyla yapılan bu sandviçlerin asıl özelliği balıkların marine sosu. Bu sandviçi çok beğeneceğinizi düşünüyoruz, mutlaka denemelisiniz...
Kebaplar arasında adeta bir baş yapıt sayılan Adana kebabı siz de evinizde yapabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan şey birkaç basit malzeme ile kebap şişleri. Izgarada da pişirebileceğiniz ancak mangalda lezzetinin zirvesine çıkan Adana kebabın yanına domates biber közlemeyi ve soğan salatası eklemeyi de unutmayın.
Tükürük köftesi, sokaklarda karşımıza çıkan, kokusuyla hepimizi mest eden seyyar köftecilerin tezgahlarındaki o nefis köfte. Kıymaya bol miktarda ekmek içi eklenmesiyle yumuşacık olan sokak köftesini evde yapmak isterseniz malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun...
Tavuklu pilav, ev sofralarının da önemli yemeklerinden biri ama sokakta yenen o sıcacık tavuklu pilavın lezzetine de doyum olmaz. Lezzetinin sırrını ustaların asla açıklamadığı tavuklu pilavın malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…