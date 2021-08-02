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İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 02 Ağustos 2021 - 14:31 | 

En Sevilen 4 Macar Yemeği

Dünyanın farklı mutfakları ilginizi çekiyorsa Macaristan'ın bu ünlü yemeklerini mutlaka denemelisiniz...

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1Dobos Torte

Dobos Torte

Dobos, bir Macar tatlısı. Çikolata ve karamel ile kaplanmış bu katmanlı hamur işi Macar mutfağında en çok tüketilen tatlı çeşitlerinden biri.

2Goulash (Gulaş)

Goulash (Gulaş)

Gulaş, Macaristan'ın ulusal yemeği. Et parçaları, soğan, sarımsak ve patatesle yapılan yemek ana yemek olarak severek tüketiliyor.

3Kiraz Çorbası

Kiraz Çorbası

Krema, un, şeker ve kiraz karışımından yapılan çorba eşsiz bir yaz lezzeti.

4Kürtos Kalacs

Kürtos Kalacs

Makara tatlısı olarak bilinen Kürtos Kalacs, silindire sarılarak pişiriliyor. Hamurların içine çikolata, tarçın, krema gibi leziz malzemeler eklenerek yapılıyor ve sokak satıcılarında satılıyor.

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