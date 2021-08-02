En Sevilen 4 Macar Yemeği

Dobos, bir Macar tatlısı. Çikolata ve karamel ile kaplanmış bu katmanlı hamur işi Macar mutfağında en çok tüketilen tatlı çeşitlerinden biri.Gulaş, Macaristan'ın ulusal yemeği. Et parçaları, soğan, sarımsak ve patatesle yapılan yemek ana yemek olarak severek tüketiliyor.Krema, un, şeker ve kiraz karışımından yapılan çorba eşsiz bir yaz lezzeti.Makara tatlısı olarak bilinen Kürtos Kalacs, silindire sarılarak pişiriliyor. Hamurların içine çikolata, tarçın, krema gibi leziz malzemeler eklenerek yapılıyor ve sokak satıcılarında satılıyor.