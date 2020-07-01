Bugün belli oldu, popülerler listesinin birincisi şaşırttı! Ne döner, ne kebap ne de baklava
TasteAtlas kullanıcılarının puanlamalarıyla ortaya çıkan Türkiye’nin en popüler 100 lezzeti listesi güncellendi. Türk mutfağı meraklıları için çok faydalı bir rehber niteliğinde olan liste aynı zamanda bazı lezzetlerin en iyisinin nerede yenebileceğine dair mekan önerilerini de içeriyor.
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1
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Dünyanın dört bir yanından yemek tutkunlarının otantik mekanları ve geleneksel tatları öne çıkarmak için bir araya geldikleri içerik sitesi TasteAtlas (lezzet atlası) üyelerinin puanlamalarıyla ortaya çıkan Türkiye’nin en popüler 100 lezzeti listesi güncellendi. Site kullanıcılarının verdiği puanlarla günbegün değişen liste, sokak lezzetlerinden geçmişi Osmanlı sarayına dayanan geleneksel tatlara birçok yiyecekten oluşuyor.
2
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Türk mutfağı meraklıları için çok faydalı bir rehber niteliğinde olan liste aynı zamanda bazı lezzetlerin en iyisinin nerede yenebileceğine dair mekan önerilerini de içeriyor. Listenin oylamaya halen açık olduğunu yani favorilerinizin sıralamasını yükseltebileceğinizi de yeniden hatırlatıp puanlamasıyla, mekan önerisiyle Türkiye’nin en popüler 100 lezzetine geçelim…
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Kumru – İzmir (3,9 puan) İzmir - Kumrucu Ömür İzmir - Kumrucu Şevkiİslim kebabı - Türkiye geneli (4,4 puan) Tutmaç çorbası - Türkiye geneli (4,2 puan) Konya - Somatçı Fihi Ma Fih Restaurant
4
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Burma kadayıf - Türkiye geneli (4,3 puan) İstanbul - Diyar Burma Tatlıcısı İstanbul - Saray Muhallebicisi İstanbul - Hafız Mustafa Gaziantep - Altıntel Erdal Usta Mardin - Sadık Künefe
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Sulu köfte - Türkiye geneli (4,1 puan) Keşkül - Türkiye geneli (4,0 puan) Boyoz - İzmir (3,9 puan) İzmir - Alsancak Dostlar Fırını Patlıcan salatası - Türkiye geneli (4,0 puan)
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Kuymak - Karadeniz Bölgesi (4,3 puan) Kol böreği - Türkiye geneli (4,1 puan) Pestil - Türkiye geneli (4,1 puan) Yumurtalı pide - Kayseri (4,1 puan) Ankara - Düveroğlu Kebap Salonu
7
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Biber dolması - Türkiye geneli (3,9 puan) Menemen - Türkiye geneli (4,3 puan) Türlü - Türkiye geneli (3,6 puan) Keşkek - İç Anadolu Bölgesi (3,6 puan) Midye tava - Türkiye geneli (4,2 puan) İstanbul - Şampiyon Kokoreç
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Hamsili pilav - Karadeniz Bölgesi (3,9 puan) İstanbul - Hayvore Rize - Evvel Zaman Yöresel Yemek İstanbul - Cadde Karadeniz Ev Yemekleri İzmir - Fafuly İstanbul - Şahin Lokantası
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Alinazik kebabı - Gaziantep (4,5 puan) Gaziantep - İmam Çağdaş Kebap ve Baklava Salonu Kadınbudu köfte - İzmir (4,1 puan) İstanbul - Şahin Lokantası Şöbiyet - Türkiye geneli (4,2 puan) Gaziantep - Baklavacı Zeki İnal Gaziantep - İmam Çağdaş Kebap ve Baklava Salonu İstanbul - Karaköy Güllüoğlu
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Bal kaymak - Türkiye geneli (4,5 puan) İstanbul - Boris’in Yeri Tulum peyniri - Türkiye geneli (4,3 puan) Etli ekmek - Konya (4,5 puan) Konya - Havzan Etliekmek 1 Konya - Cemo Etliekmek-Selçuklu
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Lokma - Türkiye geneli (4,0 puan) İstanbul - Tarihi Harbiye Fırını İstanbul - Saray Muhallebicisi Trabzon - Lokma Tatlı Kabak mücveri - Türkiye geneli (4,0 puan) Yayla çorbası - Türkiye geneli (4,2 puan)
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Kabak tatlısı - Türkiye geneli (4,0 puan) Adapazarı - Tunatan Tesisleri Serdivan İrmik helvası - Türkiye geneli (4,4 puan) Güllaç - Türkiye geneli (3,8 puan) İstanbul - Karaköy Güllüoğlu İstanbul - Borsa İstanbul - Kaşıbeyaz Bosphorus
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Kumpir - Türkiye geneli (4,3 puan) Boza - Türkiye geneli (4,1 puan) Perde pilavı - Türkiye geneli (4,1 puan) İstanbul - Siirt Şeref Büryan İstanbul - Çiya Sofrası Van - Aşiyan Ev Yemekleri İstanbul - Sur Ocakbaşı İstanbul - Feriye
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İzmir köfte - İzmir (4,4 puan) İstanbul - Şahin Lokantası İç pilav - Türkiye geneli (4,2 puan) Antalya - 7 Mehmet Diyarbakır - Kaburgacı Selim Amca İstanbul - Yanyalı Fehmi Lokantası Sapanca - Eker Lokantası
Ayva tatlısı - Türkiye geneli (4,0 puan) İstanbul - Sakarya Tatlıcısı İstanbul - Şehir Meyhanesi İstanbul - Havuzlu Restaurant İstanbul - Hacı Abdullah Lokantası İstanbul - Kıyı Restaurant
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Domates çorbası - Türkiye geneli (4,1 puan) İstanbul - Şayan İşkembe çorbası - Türkiye geneli (3,5 puan) İstanbul - Lale İşkembecisi İstanbul - Tarihi Haliç İşkembecisi İstanbul - Akar Lokantası Ankara - Rumeli İşkembecisi İstanbul - Şayan
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Pide ekmeği - Türkiye geneli (4,6 puan) Kuşadası - Öz Urfa Bulgur pilavı - Türkiye geneli (3,9 puan) İstanbul - Lipa Restaurant Ankara - Çukurağa Sofrası Konya - Lokmahane İstanbul - Asitane Restaurant Kars - Hanımeli Kars Mutfağı
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b>Haşlama - Türkiye geneli (3,7 puan) İstanbul - Nato Restaurant Haydari - Türkiye geneli (4 puan) İstanbul - İsmet Baba Restaurant Osmangazi - Selçuk Restaurant Mersin - Rina Restaurant
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Tombik - Türkiye geneli (4,5 puan) İstanbul - Bambi Cafe Şekerpare - Türkiye geneli (3,9 puan) İstanbul - Nar Lokanta İstanbul - Hafız Mustafa İstanbul - Yanyalı Fehmi Lokantası
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Mısır ekmeği - Karadeniz Bölgesi (4 puan) İstanbul - Hayvore İstanbul - Takanik Balık Salep - Türkiye geneli (4,7 puan) Humus - Türkiye geneli (4,4 puan) Künefe - Türkiye geneli (4,3 puan)
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Gaziantep baklavası - Gaziantep (4,6 puan) Gaziantep - Koçak Baklava Gaziantep - İmam Çağdaş Kebap ve Baklava Salonu Gaziantep - Elmacı Pazarı Güllüoğlu Baklava Gaziantep - Şirvan Baklava Gaziantep - Baklavacı Çelebioğulları
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Cağ kebabı - Erzurum (4,2 puan) Erzurum - Gel Gör Cağ Kebap Kazandibi - Türkiye geneli (4,4 puan) İstanbul - Özkonak Lokantası İstanbul - Göreme Muhallebicisi İstanbul - Hafız Mustafa İstanbul - Zeynel Muhallebicisi İstanbul - Sütiş
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Çiğ köfte - Şanlıurfa (4,5 puan) İstanbul - Develi Kebap İstanbul - Çiğköfteci Ali Usta İstanbul - Sur Ocakbaşı İstanbul - Öz Kilis Kebap ve Lahmacun Salonu İstanbul - Çanak Kebap ve Katmer
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Sigara böreği - Türkiye geneli (4,4 puan) İstanbul - Ma’Na İstanbul - Kıyı Restaurant İstanbul - Tarihi Sarıyer Börekçisi Beyaz peynir - Türkiye geneli (4,0 puan)
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Karnıyarık - Türkiye geneli (4,1 puan) İstanbul - Karaköy Lokantası İstanbul - Nişantaşı Hünkar İstanbul - Şahin Lokantası Mersin - Buğday Mersin
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Su böreği - Türkiye geneli (4,2 puan) İstanbul - Borsa İstanbul - Beyti İstanbul - Etiler Hünkar İstanbul - Kafadaroğlu İstanbul - Saray Muhallebicisi
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Yuvarlama çorbası - Gaziantep (4,5 puan) Gaziantep - Aşina İstanbul - Develi Kebap Gaziantep - Yörem İstanbul - Hamdi Restaurant
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Cacık - Türkiye geneli (4,4 puan) İstanbul - Züberyir Ocakbaşı İstanbul - Van Kahvaltı Evi İstanbul - Kenan Usta Ocakbaşı
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Yufka - Türkiye geneli (4,4 puan) İstanbul - Bebek Yufkacısı İstanbul - Bizim Ev Kaymak - Türkiye geneli (5 puan)
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Fırın sütlaç - Türkiye geneli (4,2 puan) İstanbul - Şahin Lokantası İstanbul - Özsüt İstanbul - Kasap Osman İstanbul - Saray Muhallebicisi İstanbul - Tariihi Sarıyer Muhallebicisi
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İnegöl köfte - İnegöl (4,2 puan) İnegöl - Besler İnegöl Köftecisi İnegöl - Zeynel İnegöl Köftecisi İstanbul - Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta İstanbul - Ekspres İnegöl Köftecisi
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Tantuni - Mersin (4,4 puan) İstanbul - Suat Usta 33 Mersin Tantuni İstanbul - Beşaltı Kirvem Tantuni & Künefe Mersin - Memoş Tantuni İstanbul - Kadıköy Tantuni
34
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Şiş kebap - Türkiye geneli (4,6 puan) Fethiye - Paşa Kebap Kuru fasulye - Türkiye geneli (4,4 puan) İstanbul - Fasuli Tophane Bazlama - Türkiye geneli (4,3 puan) Ankara - Zenger Paşa Konağı Yalıkavak - Havva
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Midye dolma - Türkiye geneli (4,4 puan) İstanbul - Şampiyon Kokoreç İstanbul - Kral Kokoreç İstanbul - Midyeci Ahmet İstanbul - Mercan Kokoreç
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Ezogelin çorbası - Dokuzyol (4,4 puan) İstanbul - Çiya Sofrası İstanbul - Kapta Soupasta İstanbul - Yanyalı Fehmi Lokantası Batman - Çömçe
37
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Hünkar beğendi - İstanbul (4,5 puan) İstanbul - Karaköy Lokantası İstanbul - Etiler Hünkar İstanbul - Hacı Abdullah Lokantası İstanbul - Rami Restaurant
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Tavuk göğsü - Türkiye geneli (4,3 puan) İstanbul - Özkonak Lokantası İstanbul - Saray Muhallebicisi İstanbul - Hafız Mustafa İstanbul - Göreme Muhallebicisi İstanbul - Tarihi Sarıyer Muhallebicisi
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Simit - Türkiye geneli (4,3 puan) İstanbul - Galata Simitçisi İstanbul - Simit Sarayı İstanbul İstanbul - Sade Kahve
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Katmer - Türkiye geneli (4,3 puan) Gaziantep - Katmerci Zekeriya Usta Gaziantep - Ünal Et Lokantası Gaziantep - Akşam Simit Fırını Gaziantep - Orkide Gazi Muhtar Paşa Şubesi İstanbul - Köşkeroğlu
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Kısır - Mersin (4,2 puan) İskender kebap - Bursa (4,6 puan) Bursa - Uludağ Kebapçısı Cemal & Cemil Usta İstanbul - Kasap Osman Bursa - Kebapçı İskender Ünlü Cadde Bursa - Kebapçı İskender Teyyare İstanbul - Kebapçı İskender Yavuz İskenderoğlu Beşiktaş
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Mercimek çorbası - Türkiye geneli (4,6 puan) İstanbul - Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta İstanbul - Ziya Baba Türk Mutfağı İstanbul - Kapta Soupasta İstanbul - Şehzade Cağ Kebap
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Ekmek kadayıfı - Afyonkarahisar (4,1 puan) Afyonkarahisar - İkbal Lokantası İstanbul - Etiler Hünkar İstanbul - Saray Muhallebicisi İstanbul - Kanaat Lokantası
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Tavuk şiş - Türkiye geneli (4,1 puan) Selçuk - Ejder Restaurant İstanbul - Ali Haydar İstanbul - Zübeyir Ocakbaşı Fethiye - Mozaik Bahçe
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Tulumba - Türkiye geneli (4,4 puan) İzmit - Osmanlı Tulumbacısı Kokoreç - Türkiye geneli (4,3 puan) İstanbul - Kral Kokoreç İstanbul - Şampiyon Kokoreç İstanbul - Güneş Kokoreç Ankara - Pikolet Piknik İstanbul - Gala Kokoreç
46
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Aşure - Türkiye geneli (4,1 puan) İstanbul - Saray Muhallebicisi İstanbul - Lale Restaurant İstanbul - Tarihi Sarıyer Muhallebicisi İstanbul - Hafız Mustafa İstanbul - Hacı Abdullah Lokantası
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Türk kahvesi - Türkiye geneli (4,8 puan) Sucuk - Türkiye geneli (4,2 puan) İstanbul - Yeni Lokanta-Bar İstanbul - Pattis İstanbul - Namlı Gurme İstanbul - Virginia Angus İstanbul - Faros
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Lahmacun - Türkiye geneli (4,4 puan) İstanbul - Tatbak İstanbul - Halil Lahmacun İstanbul - Borsam Taşfırın İstanbul - Fıstık Kebap Lahmacun Ankara - Düveroğlu Kebap Salonu
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Gözleme - Türkiye geneli (4,3 puan) Göreme - Nazar Börek ve Gözleme İstanbul - Hala Mantı Gözleme Izgara ve Ev Yemekleri Salonu İstanbul - Mola Gözleme Evi İstanbul - Bütme Evi İstanbul - Gülhane Sur Cafe
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Açma - Türkiye geneli (3,9 puan) Muhallebi - Türkiye geneli (4,1 puan) İstanbul - Tarihi Sarıyer Muhallebicisi İstanbul - Saray Muhallebicisi İstanbul - Özkonak Lokantası İstanbul - Karaköy Özsüt İstanbul - Zeynel Muhallebicisi
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Adana kebap - Adana (4,7 puan) İstanbul - Zübeyir Ocakbaşı Adana - Birbiçer Kebap Salonu İstanbul - Adana Ocakbaşı İstanbul - Kebapçı Enver Usta Adana - Kebapçı Cik Cik Ali
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Turşu - Türkiye geneli (4,2 puan) İstanbul - Asri Turşucu İstanbul - Özcan Turşuları İstanbul - Petek Turşuları İstanbul - Vonalı Celal İstanbul - Pelit Turşucusu
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Lokum - Türkiye geneli (3,8 puan) İstanbul - Ali Muhiddin Hacı Bekir İstanbul - Altan Şekerleme İstanbul - Hafız Mustafa İstanbul - Lokum İstanbul İstanbul - Koska Helvacısı
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Döner kebap - Bursa (4,5 puan) İstanbul - Bayramoğlu Döner İstanbul - Dönerci Şahin Usta İstanbul - Zümrüt Büfe İstanbul - Kasap Osman İstanbul - Bambi Cafe
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Dolma - Türkiye geneli (4,4 puan) İstanbul - Asitane Restaurant Mantı - Türkiye geneli (4,5 puan) İstanbul - Yeni Lokanta-Bar İstanbul - Bodrum Mantı & Cafe Sinop - Teyze'nin Yeri Mantı Salonu İstanbul - Casita İstanbul - Kardeşim Mantı
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Sarma - Türkiye geneli (4,4 puan) İstanbul - Hayvore İstanbul - Çiya Sofrası İstanbul - Kanaat Lokantası Üsküdar İstanbul - Hacı Abdullah Saray Mutfağı
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Dondurma - Kahramanmaraş (4,5 puan) İstanbul - Mini Dondurma Kahramanmaraş - Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri Mado Evi İstanbul - Mado İstanbul - Serez Dondurmacısı İstanbul - Yaşar Usta Dondurmacı
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Börek - Türkiye geneli (4,3 puan) İstanbul - Borsa İstanbul - Ma'Na İstanbul - Etiler Hünkar İstanbul - Beyti İstanbul - Kıyı Restaurant
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Baklava - Türkiye geneli (4,4 puan) İstanbul - Karaköy Güllüoğlu Gaziantep - Koçak Baklava Gaziantep - İmam Çağdaş Kebap ve Baklava Salonu İstanbul - Hafız Mustafa İstanbul - Hamdi Restaurant
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Köfte - Türkiye geneli (4,3 puan) İstanbul - Develi Kebapİstanbul - Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta İstanbul - Çiğköfteci Ali Usta İstanbul - Meşhur Filibe Köftecisi İnegöl - Besler İnegöl Köftecisi