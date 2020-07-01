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HaberlerLezizz Yemek KültürüBugün belli oldu, popülerler listesinin birincisi şaşırttı! Ne döner, ne kebap ne de baklava
GeriYemek Kültürü Bugün belli oldu, popülerler listesinin birincisi şaşırttı! Ne döner, ne kebap ne de baklava
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Hürriyet
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Yemek Kültürü
Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: Alamy ve iStock
Haber Giriş: 01 Temmuz 2020 - 13:25,

Bugün belli oldu, popülerler listesinin birincisi şaşırttı! Ne döner, ne kebap ne de baklava

TasteAtlas kullanıcılarının puanlamalarıyla ortaya çıkan Türkiye’nin en popüler 100 lezzeti listesi güncellendi. Türk mutfağı meraklıları için çok faydalı bir rehber niteliğinde olan liste aynı zamanda bazı lezzetlerin en iyisinin nerede yenebileceğine dair mekan önerilerini de içeriyor.

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1
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Dünyanın dört bir yanından yemek tutkunlarının otantik mekanları ve geleneksel tatları öne çıkarmak için bir araya geldikleri içerik sitesi TasteAtlas (lezzet atlası) üyelerinin puanlamalarıyla ortaya çıkan Türkiye’nin en popüler 100 lezzeti listesi güncellendi. Site kullanıcılarının verdiği puanlarla günbegün değişen liste, sokak lezzetlerinden geçmişi Osmanlı sarayına dayanan geleneksel tatlara birçok yiyecekten oluşuyor.

2
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Türk mutfağı meraklıları için çok faydalı bir rehber niteliğinde olan liste aynı zamanda bazı lezzetlerin en iyisinin nerede yenebileceğine dair mekan önerilerini de içeriyor. Listenin oylamaya halen açık olduğunu yani favorilerinizin sıralamasını yükseltebileceğinizi de yeniden hatırlatıp puanlamasıyla, mekan önerisiyle Türkiye’nin en popüler 100 lezzetine geçelim…

3
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Kumru – İzmir (3,9 puan)
İzmir - Kumrucu Ömür
İzmir - Kumrucu Şevkiİslim kebabı - Türkiye geneli (4,4 puan)
Tutmaç çorbası - Türkiye geneli (4,2 puan)
Konya - Somatçı Fihi Ma Fih Restaurant

4
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Burma kadayıf - Türkiye geneli (4,3 puan)
İstanbul - Diyar Burma Tatlıcısı
İstanbul - Saray Muhallebicisi
İstanbul - Hafız Mustafa
Gaziantep - Altıntel Erdal Usta
Mardin - Sadık Künefe

5
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Sulu köfte - Türkiye geneli (4,1 puan)
Keşkül - Türkiye geneli (4,0 puan)
Boyoz - İzmir (3,9 puan)
İzmir - Alsancak Dostlar Fırını
Patlıcan salatası - Türkiye geneli (4,0 puan)

6
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Kuymak - Karadeniz Bölgesi (4,3 puan)
Kol böreği - Türkiye geneli (4,1 puan)
Pestil - Türkiye geneli (4,1 puan)
Yumurtalı pide - Kayseri (4,1 puan)
Ankara - Düveroğlu Kebap Salonu

7
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Biber dolması - Türkiye geneli (3,9 puan)
Menemen - Türkiye geneli (4,3 puan)
Türlü - Türkiye geneli (3,6 puan)
Keşkek - İç Anadolu Bölgesi (3,6 puan)
Midye tava - Türkiye geneli (4,2 puan)
İstanbul - Şampiyon Kokoreç

8
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Hamsili pilav - Karadeniz Bölgesi (3,9 puan)
İstanbul - Hayvore
Rize - Evvel Zaman Yöresel Yemek
İstanbul - Cadde Karadeniz Ev Yemekleri
İzmir - Fafuly
İstanbul - Şahin Lokantası

9
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Alinazik kebabı - Gaziantep (4,5 puan)
Gaziantep - İmam Çağdaş Kebap ve Baklava Salonu
Kadınbudu köfte - İzmir (4,1 puan)
İstanbul - Şahin Lokantası
Şöbiyet - Türkiye geneli (4,2 puan)
Gaziantep - Baklavacı Zeki İnal
Gaziantep - İmam Çağdaş Kebap ve Baklava Salonu
İstanbul - Karaköy Güllüoğlu

10
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Bal kaymak - Türkiye geneli (4,5 puan)
İstanbul - Boris’in Yeri
Tulum peyniri - Türkiye geneli (4,3 puan)
Etli ekmek - Konya (4,5 puan)
Konya - Havzan Etliekmek 1
Konya - Cemo Etliekmek-Selçuklu

11
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Lokma - Türkiye geneli (4,0 puan)
İstanbul - Tarihi Harbiye Fırını
İstanbul - Saray Muhallebicisi
Trabzon - Lokma Tatlı
Kabak mücveri - Türkiye geneli (4,0 puan)
Yayla çorbası - Türkiye geneli (4,2 puan)

12
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Kabak tatlısı - Türkiye geneli (4,0 puan)
Adapazarı - Tunatan Tesisleri Serdivan
İrmik helvası - Türkiye geneli (4,4 puan)
Güllaç - Türkiye geneli (3,8 puan)
İstanbul - Karaköy Güllüoğlu
İstanbul - Borsa
İstanbul - Kaşıbeyaz Bosphorus

13
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Kumpir - Türkiye geneli (4,3 puan)
Boza - Türkiye geneli (4,1 puan)
Perde pilavı - Türkiye geneli (4,1 puan)
İstanbul - Siirt Şeref Büryan
İstanbul - Çiya Sofrası
Van - Aşiyan Ev Yemekleri
İstanbul - Sur Ocakbaşı
İstanbul - Feriye

14
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İzmir köfte - İzmir (4,4 puan)
İstanbul - Şahin Lokantası
İç pilav - Türkiye geneli (4,2 puan)
Antalya - 7 Mehmet
Diyarbakır - Kaburgacı Selim Amca
İstanbul - Yanyalı Fehmi Lokantası
Sapanca - Eker Lokantası

15
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Çöp şiş - Selçuk (4,8 puan)
İzmir - Topçu Restaurant
Ortaklar - Kalyon Lazutti

16
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Ayva tatlısı - Türkiye geneli (4,0 puan)
İstanbul - Sakarya Tatlıcısı
İstanbul - Şehir Meyhanesi
İstanbul - Havuzlu Restaurant
İstanbul - Hacı Abdullah Lokantası
İstanbul - Kıyı Restaurant

17
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Domates çorbası - Türkiye geneli (4,1 puan)
İstanbul - Şayan
İşkembe çorbası - Türkiye geneli (3,5 puan)
İstanbul - Lale İşkembecisi
İstanbul - Tarihi Haliç İşkembecisi
İstanbul - Akar Lokantası
Ankara - Rumeli İşkembecisi
İstanbul - Şayan

18
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Pide ekmeği - Türkiye geneli (4,6 puan)
Kuşadası - Öz Urfa
Bulgur pilavı - Türkiye geneli (3,9 puan)
İstanbul - Lipa Restaurant
Ankara - Çukurağa Sofrası
Konya - Lokmahane
İstanbul - Asitane Restaurant
Kars - Hanımeli Kars Mutfağı

19
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b>Haşlama - Türkiye geneli (3,7 puan)
İstanbul - Nato Restaurant
Haydari - Türkiye geneli (4 puan)
İstanbul - İsmet Baba Restaurant
Osmangazi - Selçuk Restaurant
Mersin - Rina Restaurant

20
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Tombik - Türkiye geneli (4,5 puan)
İstanbul - Bambi Cafe
Şekerpare - Türkiye geneli (3,9 puan)
İstanbul - Nar Lokanta
İstanbul - Hafız Mustafa
İstanbul - Yanyalı Fehmi Lokantası

21
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Mısır ekmeği - Karadeniz Bölgesi (4 puan)
İstanbul - Hayvore
İstanbul - Takanik Balık
Salep - Türkiye geneli (4,7 puan)
Humus - Türkiye geneli (4,4 puan)
Künefe - Türkiye geneli (4,3 puan)

22
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Gaziantep baklavası - Gaziantep (4,6 puan)
Gaziantep - Koçak Baklava
Gaziantep - İmam Çağdaş Kebap ve Baklava Salonu
Gaziantep - Elmacı Pazarı Güllüoğlu Baklava
Gaziantep - Şirvan Baklava
Gaziantep - Baklavacı Çelebioğulları

23
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Cağ kebabı - Erzurum (4,2 puan)
Erzurum - Gel Gör Cağ Kebap
Kazandibi - Türkiye geneli (4,4 puan)
İstanbul - Özkonak Lokantası
İstanbul - Göreme Muhallebicisi
İstanbul - Hafız Mustafa
İstanbul - Zeynel Muhallebicisi
İstanbul - Sütiş

24
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Çiğ köfte - Şanlıurfa (4,5 puan)
İstanbul - Develi Kebap
İstanbul - Çiğköfteci Ali Usta
İstanbul - Sur Ocakbaşı
İstanbul - Öz Kilis Kebap ve Lahmacun Salonu
İstanbul - Çanak Kebap ve Katmer

25
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Sigara böreği - Türkiye geneli (4,4 puan)
İstanbul - Ma’Na
İstanbul - Kıyı Restaurant
İstanbul - Tarihi Sarıyer Börekçisi
Beyaz peynir - Türkiye geneli (4,0 puan)

26
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Karnıyarık - Türkiye geneli (4,1 puan)
İstanbul - Karaköy Lokantası
İstanbul - Nişantaşı Hünkar
İstanbul - Şahin Lokantası
Mersin - Buğday Mersin

27
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Su böreği - Türkiye geneli (4,2 puan)
İstanbul - Borsa
İstanbul - Beyti
İstanbul - Etiler Hünkar
İstanbul - Kafadaroğlu
İstanbul - Saray Muhallebicisi

28
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Yuvarlama çorbası - Gaziantep (4,5 puan)
Gaziantep - Aşina
İstanbul - Develi Kebap
Gaziantep - Yörem
İstanbul - Hamdi Restaurant

29
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Cacık - Türkiye geneli (4,4 puan)
İstanbul - Züberyir Ocakbaşı
İstanbul - Van Kahvaltı Evi
İstanbul - Kenan Usta Ocakbaşı

30
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Yufka - Türkiye geneli (4,4 puan)
İstanbul - Bebek Yufkacısı
İstanbul - Bizim Ev
Kaymak - Türkiye geneli (5 puan)

31
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Fırın sütlaç - Türkiye geneli (4,2 puan)
İstanbul - Şahin Lokantası
İstanbul - Özsüt
İstanbul - Kasap Osman
İstanbul - Saray Muhallebicisi
İstanbul - Tariihi Sarıyer Muhallebicisi

32
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İnegöl köfte - İnegöl (4,2 puan)
İnegöl - Besler İnegöl Köftecisi
İnegöl - Zeynel İnegöl Köftecisi
İstanbul - Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta
İstanbul - Ekspres İnegöl Köftecisi

33
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Tantuni - Mersin (4,4 puan)
İstanbul - Suat Usta 33 Mersin Tantuni
İstanbul - Beşaltı Kirvem Tantuni & Künefe
Mersin - Memoş Tantuni
İstanbul - Kadıköy Tantuni

34
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Şiş kebap - Türkiye geneli (4,6 puan)
Fethiye - Paşa Kebap
Kuru fasulye - Türkiye geneli (4,4 puan)
İstanbul - Fasuli Tophane
Bazlama - Türkiye geneli (4,3 puan)
Ankara - Zenger Paşa Konağı
Yalıkavak - Havva

35
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Midye dolma - Türkiye geneli (4,4 puan)
İstanbul - Şampiyon Kokoreç
İstanbul - Kral Kokoreç
İstanbul - Midyeci Ahmet
İstanbul - Mercan Kokoreç

36
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Ezogelin çorbası - Dokuzyol (4,4 puan)
İstanbul - Çiya Sofrası
İstanbul - Kapta Soupasta
İstanbul - Yanyalı Fehmi Lokantası
Batman - Çömçe

37
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Hünkar beğendi - İstanbul (4,5 puan)
İstanbul - Karaköy Lokantası
İstanbul - Etiler Hünkar
İstanbul - Hacı Abdullah Lokantası
İstanbul - Rami Restaurant

38
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Tavuk göğsü - Türkiye geneli (4,3 puan)
İstanbul - Özkonak Lokantası
İstanbul - Saray Muhallebicisi
İstanbul - Hafız Mustafa
İstanbul - Göreme Muhallebicisi
İstanbul - Tarihi Sarıyer Muhallebicisi

39
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Simit - Türkiye geneli (4,3 puan)
İstanbul - Galata Simitçisi
İstanbul - Simit Sarayı İstanbul
İstanbul - Sade Kahve

40
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Katmer - Türkiye geneli (4,3 puan)
Gaziantep - Katmerci Zekeriya Usta
Gaziantep - Ünal Et Lokantası
Gaziantep - Akşam Simit Fırını
Gaziantep - Orkide Gazi Muhtar Paşa Şubesi
İstanbul - Köşkeroğlu

41
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Kısır - Mersin (4,2 puan)
İskender kebap - Bursa (4,6 puan)
Bursa - Uludağ Kebapçısı Cemal & Cemil Usta
İstanbul - Kasap Osman
Bursa - Kebapçı İskender Ünlü Cadde
Bursa - Kebapçı İskender Teyyare
İstanbul - Kebapçı İskender Yavuz İskenderoğlu Beşiktaş

42
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Mercimek çorbası - Türkiye geneli (4,6 puan)
İstanbul - Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta
İstanbul - Ziya Baba Türk Mutfağı
İstanbul - Kapta Soupasta
İstanbul - Şehzade Cağ Kebap

43
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Ekmek kadayıfı - Afyonkarahisar (4,1 puan)
Afyonkarahisar - İkbal Lokantası
İstanbul - Etiler Hünkar
İstanbul - Saray Muhallebicisi
İstanbul - Kanaat Lokantası

44
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Tavuk şiş - Türkiye geneli (4,1 puan)
Selçuk - Ejder Restaurant
İstanbul - Ali Haydar
İstanbul - Zübeyir Ocakbaşı
Fethiye - Mozaik Bahçe

45
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Tulumba - Türkiye geneli (4,4 puan)
İzmit - Osmanlı Tulumbacısı
Kokoreç - Türkiye geneli (4,3 puan)
İstanbul - Kral Kokoreç
İstanbul - Şampiyon Kokoreç
İstanbul - Güneş Kokoreç
Ankara - Pikolet Piknik
İstanbul - Gala Kokoreç

46
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Aşure - Türkiye geneli (4,1 puan)
İstanbul - Saray Muhallebicisi
İstanbul - Lale Restaurant
İstanbul - Tarihi Sarıyer Muhallebicisi
İstanbul - Hafız Mustafa
İstanbul - Hacı Abdullah Lokantası

47
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Türk kahvesi - Türkiye geneli (4,8 puan) Sucuk - Türkiye geneli (4,2 puan)
İstanbul - Yeni Lokanta-Bar
İstanbul - Pattis
İstanbul - Namlı Gurme
İstanbul - Virginia Angus
İstanbul - Faros

48
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Lahmacun - Türkiye geneli (4,4 puan)
İstanbul - Tatbak
İstanbul - Halil Lahmacun
İstanbul - Borsam Taşfırın
İstanbul - Fıstık Kebap Lahmacun
Ankara - Düveroğlu Kebap Salonu

49
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Gözleme - Türkiye geneli (4,3 puan)
Göreme - Nazar Börek ve Gözleme
İstanbul - Hala Mantı Gözleme Izgara ve Ev Yemekleri Salonu
İstanbul - Mola Gözleme Evi
İstanbul - Bütme Evi
İstanbul - Gülhane Sur Cafe

50
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Açma - Türkiye geneli (3,9 puan)
Muhallebi - Türkiye geneli (4,1 puan)
İstanbul - Tarihi Sarıyer Muhallebicisi
İstanbul - Saray Muhallebicisi
İstanbul - Özkonak Lokantası
İstanbul - Karaköy Özsüt
İstanbul - Zeynel Muhallebicisi

51
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Adana kebap - Adana (4,7 puan)
İstanbul - Zübeyir Ocakbaşı
Adana - Birbiçer Kebap Salonu
İstanbul - Adana Ocakbaşı
İstanbul - Kebapçı Enver Usta
Adana - Kebapçı Cik Cik Ali

52
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Turşu - Türkiye geneli (4,2 puan)
İstanbul - Asri Turşucu
İstanbul - Özcan Turşuları
İstanbul - Petek Turşuları
İstanbul - Vonalı Celal
İstanbul - Pelit Turşucusu

53
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Lokum - Türkiye geneli (3,8 puan)
İstanbul - Ali Muhiddin Hacı Bekir
İstanbul - Altan Şekerleme
İstanbul - Hafız Mustafa
İstanbul - Lokum İstanbul
İstanbul - Koska Helvacısı

54
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Döner kebap - Bursa (4,5 puan)
İstanbul - Bayramoğlu Döner
İstanbul - Dönerci Şahin Usta
İstanbul - Zümrüt Büfe
İstanbul - Kasap Osman
İstanbul - Bambi Cafe

55
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Dolma - Türkiye geneli (4,4 puan)
İstanbul - Asitane Restaurant
Mantı - Türkiye geneli (4,5 puan)
İstanbul - Yeni Lokanta-Bar
İstanbul - Bodrum Mantı & Cafe
Sinop - Teyze'nin Yeri Mantı Salonu
İstanbul - Casita
İstanbul - Kardeşim Mantı

56
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Sarma - Türkiye geneli (4,4 puan)
İstanbul - Hayvore
İstanbul - Çiya Sofrası
İstanbul - Kanaat Lokantası Üsküdar
İstanbul - Hacı Abdullah Saray Mutfağı

57
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Dondurma - Kahramanmaraş (4,5 puan)
İstanbul - Mini Dondurma
Kahramanmaraş - Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri Mado Evi
İstanbul - Mado
İstanbul - Serez Dondurmacısı
İstanbul - Yaşar Usta Dondurmacı

58
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Börek - Türkiye geneli (4,3 puan)
İstanbul - Borsa
İstanbul - Ma'Na
İstanbul - Etiler Hünkar
İstanbul - Beyti
İstanbul - Kıyı Restaurant

59
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Baklava - Türkiye geneli (4,4 puan)
İstanbul - Karaköy Güllüoğlu
Gaziantep - Koçak Baklava
Gaziantep - İmam Çağdaş Kebap ve Baklava Salonu
İstanbul - Hafız Mustafa
İstanbul - Hamdi Restaurant

60
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Köfte - Türkiye geneli (4,3 puan)
İstanbul - Develi Kebapİstanbul - Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta
İstanbul - Çiğköfteci Ali Usta
İstanbul - Meşhur Filibe Köftecisi
İnegöl - Besler İnegöl Köftecisi

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