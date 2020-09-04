En önemli özelliği etinin tokmakla dövülmesi! Asırlardır aynı şekilde ve lezzette yapılıyor

Müşterilerden Tünay Türkeli de "Bu yemek geçmişte genç kızlarımızın ilk öğrendiği yemekti. Her ne kadar uzak olsak da Iğdır'a gelip bunu yemeden gitmiyoruz. Yapanların ellerine sağlık, güzel ve lezzetli olmuş. Bu lezzetleri bir kere tadan yöresel yemek yapan yerlerden vazgeçmiyor, ben de yöresel yemek yapan yerlere ayda en az 3 kez uğruyorum. Taş köftesi de benim vazgeçemediğim bir lezzettir" diye konuştu.