En lezzetli Kayseri pastırması 'pastırma yazı' sırasında kurutuluyor

’EN LEZZETLİ PASTIRMA, PASTIRMA YAZINDA OLUR’ Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, "Kayseri’ye özel en lezzetli pastırma, pastırma yazında olur. Bu dönemde pastırmalar işletmelerin damlarında doğal bir şekilde kurutularak sofralara ulaştırılıyor. Yaz döneminde yapılan pastırmalarda çok sıcak olmasından kaynaklı istenilen verim alınamıyor. Fakat kış döneminin yaklaşmasında gerçekleşen pastırma sıcakları, pastırmanın tadını kalitesini etkiliyor. Pastırmada bozulma olmuyor. Buda bizleri mutlu ediyor. Pastırma sıcaklarının olduğu dönemde üretilen pastırma diğer aylarda üretilen pastırmadan biraz daha kaliteli ve lezzetli oluyor" dedi.