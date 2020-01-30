'En iyi Türk mutfağı' seçilen Konya'nın hedefi büyük

Güvenç, yemeğin lezzetini sadece malzemeleri bir araya getirmek ile bitmediğini söyleyerek, "Yemeklerinin pişirme kadar sunum da çok önemlidir. Pişirme yöntemlerinden sofra düzenine kadar her şeyin kültürüne uygun servis edilmesi elzemdir. Bu sebeple TÜRES tarafından düzenlenen Türkiye Lezzet Ödülleri’nde ‘en iyi Türk mutfağı’ seçildik" ifadelerini kullandı.