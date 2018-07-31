Fotoğraflar: Alamy, Ingimage, Hürriyet Aile, Doğan Burda
Haber Giriş: 31 Temmuz 2018 - 09:24 |
Heyecan dolu dizileri izlerken en güzel atıştırmalıklar yanınızda olsun
O çok sevdiğiniz diziyi izlerken en sevdiğiniz şey, cipsinizi en sevdiğiniz dipsosa bandırıp, gözlerinizi ekrandan ayırmadan tıkınmak mı? O halde doğru yerdesiniz...
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Pastırmalı kanepe tarifi
Vazgeçilmez et ürünleri arasında olan pastırma, kanepeleriniz için de farklı ve lezzetli bir seçenek. Üzerine eklediğiniz kaşar ve turşu ile özel misafirlerinize benzersiz bir keyif yaşatabilirsiniz. Hardal da yanına çok yakışıyor...
Kibrit patates ya da kibrit çöpü patates, çıtır çıtır kıvamıyla, kızarmış patates sevenlerin gözdelerinden. Özellikle et yemeklerinin yanına çok yakışan kibrit patates, evde de kolayca yapılabilecek bir lezzet. Siz de evde kibrit çöpü patates yapmak isterseniz işte malzemeler ve adım adım kibrit patates yapılış aşamaları…
‘Bamya kızartılır mı?’ dediğinizi duyar gibiyiz. Bu tarifi denediğinizde siz de çok şaşıracaksınız. Yaz aylarında taze taze tüketebileceğiniz bamyayı bir farklılık yaparak kızartabilirsiniz. Çıtır çıtır bamyaları dilerseniz üzerinde yoğurt ve salçalı sos ile servis edebilirsiniz. Peki yemeğini sevmeyenlerin bile bayılacağı bamya kızartması nasıl yapılır? Cevap hemen aşağıda...
Nohut protein deposu olması bakımından herkesin beslenmesinde mutlaka bulunması gereken bakliyatlardan. Ne var ki herkes tarafından da çok sevilmiyor. Eğer siz de nohut sevmeyen gruptaysanız bir de nohut cipsini deneyin. Pişman olmayacaksınız.
Türkiye'nin lezzet başkenti Gaziantep'in kebapları kadar meşhur olan ve çok sevilen lezzeti nohut dürümü, et yemeyenlerin dürüm keyfi yapması için en uygun lezzetlerden. Haşlanmış nohut, yeşillikler ve baharatlarla yapılan nohut dürümü bir sokak lezzeti olarak bilinse de evde de kolayca yapılabilir. İşte nefis nohut dürümünün tarifi...
İçindeki akışkan peynirin ve patatesin çıtır çıtır lezzetini çıkaracağınız enfes bir tarifimiz var. Patates topları, evinizde kolayca hazırlayıp çocuklarınızla bayılarak tüketebileceğiniz nefis bir seçenek. Üstelik yanında farklı soslar da tercih edebilirsiniz. Peki patates topları nasıl yapılır? Cevabı tarifimizde... Afiyet olsun...
Baharat sevenlerin çok beğeneceği enfes bir kanepe tarifimiz var. Özellikle tuzlu bisküvilerle yaptığınızda enfes bir lezzet elde etmeniz mümkün. Ancak bisküvi bulamazsanız taze ekmekle de nefis bir kanepe yapabilirsiniz.
Meksika mutfağı, damak tadımıza uyan pek çok tarife sahip. Quesadilla, Fajita... Hepsi de ayrı lezzetli. Mısır cipsi ve siyah fasülye ile hazırlanan nachos'da onlardan biri. Ayrıca, sosu ve cheddar peyniriyle de kimsenin reddedemeyeceği bir lezzete dönüşüyor. Siz de Meksika'nın vazgeçilmezlerinden biri olan nachos'u denemek isterseniz, işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
Cips denince aklımıza genelde tuzlu atıştırmalıklar geliyor ama tatlı sevenleri memnun edecek cipsler de var. Örneğin ballı ve tarçınlı elma cipsi gerçekten çok nefis oluyor. Denemek isterseniz tarifi burada...
Ara öğünlerinizde lezzet bir şeyler yemek istiyorsanız bu salata tam size göre! Meyveleri küçük küçük doğrayıp balla lezzetlendirdikten sonra kavunun içine yerleştirdiğinizde hem görüntüsü hem de lezzeti benzersiz bir salata ortaya çıkacak. Biz meyve olarak çilek, elma, muz, portakal kullandık ama kivi, orman meyveleri vb. meyveler de kullanıp farklı lezzetler elde edebilirsiniz.
Haşlanmış mısır geçmişten günümüze en severek tüketilen sokak lezzetlerinin başında geliyor. Son dönemlerde bu lezzete bir alternatif çıktı: Bardakta mısır. Popülerliği gittikçe artan bu lezzet evde de kolayca yapılabiliyor. İşte tarifi...
Dondurmayı çok seviyor ama süt ürünleri tüketmek istemiyor olabilirsiniz. Bu durumda sizin için nefis bir sütsüz dondurma tarifi hazırladık. Kokulu kavunların bol olduğu dönemde yaparsanız lezzeti katlanacaktır, unutmayın.