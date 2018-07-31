Heyecan dolu dizileri izlerken en güzel atıştırmalıklar yanınızda olsun

Nachos tarifi Meksika mutfağı, damak tadımıza uyan pek çok tarife sahip. Quesadilla, Fajita... Hepsi de ayrı lezzetli. Mısır cipsi ve siyah fasülye ile hazırlanan nachos'da onlardan biri. Ayrıca, sosu ve cheddar peyniriyle de kimsenin reddedemeyeceği bir lezzete dönüşüyor. Siz de Meksika'nın vazgeçilmezlerinden biri olan nachos'u denemek isterseniz, işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...