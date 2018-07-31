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Hürriyet
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Fotoğraflar: Alamy, Ingimage, Hürriyet Aile, Doğan Burda
Haber Giriş: 31 Temmuz 2018 - 09:24 | 

Heyecan dolu dizileri izlerken en güzel atıştırmalıklar yanınızda olsun

O çok sevdiğiniz diziyi izlerken en sevdiğiniz şey, cipsinizi en sevdiğiniz dipsosa bandırıp, gözlerinizi ekrandan ayırmadan tıkınmak mı? O halde doğru yerdesiniz...

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1Pastırmalı kanepe tarifi
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Pastırmalı kanepe tarifi

Vazgeçilmez et ürünleri arasında olan pastırma, kanepeleriniz için de farklı ve lezzetli bir seçenek. Üzerine eklediğiniz kaşar ve turşu ile özel misafirlerinize benzersiz bir keyif yaşatabilirsiniz. Hardal da yanına çok yakışıyor...

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2Kibrit (çöpü) patates tarifi
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Kibrit (çöpü) patates tarifi

Kibrit patates ya da kibrit çöpü patates, çıtır çıtır kıvamıyla, kızarmış patates sevenlerin gözdelerinden. Özellikle et yemeklerinin yanına çok yakışan kibrit patates, evde de kolayca yapılabilecek bir lezzet. Siz de evde kibrit çöpü patates yapmak isterseniz işte malzemeler ve adım adım kibrit patates yapılış aşamaları…

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3Bamya kızartma tarifi
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Bamya kızartma tarifi

‘Bamya kızartılır mı?’ dediğinizi duyar gibiyiz. Bu tarifi denediğinizde siz de çok şaşıracaksınız. Yaz aylarında taze taze tüketebileceğiniz bamyayı bir farklılık yaparak kızartabilirsiniz. Çıtır çıtır bamyaları dilerseniz üzerinde yoğurt ve salçalı sos ile servis edebilirsiniz. Peki yemeğini sevmeyenlerin bile bayılacağı bamya kızartması nasıl yapılır? Cevap hemen aşağıda...

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4Nohut cipsi tarifi
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Nohut cipsi tarifi

Nohut protein deposu olması bakımından herkesin beslenmesinde mutlaka bulunması gereken bakliyatlardan. Ne var ki herkes tarafından da çok sevilmiyor. Eğer siz de nohut sevmeyen gruptaysanız bir de nohut cipsini deneyin. Pişman olmayacaksınız.

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5Kabak cipsi tarifi
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Kabak cipsi tarifi

Yoğurtla da tüketebileceğiniz enfes bir tarif! hem lezzetli hem de sağlıklı kabak cipsi tarifi...

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6Yoğurtlu dip sos tarifi
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Yoğurtlu dip sos tarifi

Bu sosu cipsle de taze sebzelerle de tüketebilirsiniz.

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7Ev yapımı lavaş cipsi ve beyaz peynirli guacamole tarifi
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Ev yapımı lavaş cipsi ve beyaz peynirli guacamole tarifi

Misafirlerinize de gayet keyifle ikram edebileceğiniz sağlıklı bir atıştırmalık...

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8Zeytinli cevizli dip sos tarifi
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Zeytinli cevizli dip sos tarifi

Zeytin ve cevizin bu muhteşem beraberliği, cipsinize ayrı bir lezzet katacak.

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9Balkabağı cipsi tarifi
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Balkabağı cipsi tarifi

Sağlıksız cipslere alternatif sağlıklı balkabağı cipsi. Çok seveceksiniz!

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10Ispanaklı enginar dip sos tarifi
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Ispanaklı enginar dip sos tarifi

Atıştırmalıklarda bile sebzenin sağlığını arayanlar, bu sos size göre...

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11Karamelli mısır patlakları tarifi
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Karamelli mısır patlakları tarifi

Artık film izlerken tuzlu patlamış mısır yerine karamelli mısır patlaklarını tercih edeceksiniz.

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12Nohut dürümü tarifi
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Nohut dürümü tarifi

Türkiye'nin lezzet başkenti Gaziantep'in kebapları kadar meşhur olan ve çok sevilen lezzeti nohut dürümü, et yemeyenlerin dürüm keyfi yapması için en uygun lezzetlerden. Haşlanmış nohut, yeşillikler ve baharatlarla yapılan nohut dürümü bir sokak lezzeti olarak bilinse de evde de kolayca yapılabilir. İşte nefis nohut dürümünün tarifi...

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13Atıştırmalık mantı tarifi
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Atıştırmalık mantı tarifi

Lezzetine doyulmayan, geleneksel bir yemek olan mantı dizi saatlerinizi süsleyecek!

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14Avokado sos tarifi
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Avokado sos tarifi

Avokadonun sağlığını cipsin lezzetiyle birleştirmeye ne dersiniz?

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15Patates topları tarifi
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Patates topları tarifi

İçindeki akışkan peynirin ve patatesin çıtır çıtır lezzetini çıkaracağınız enfes bir tarifimiz var. Patates topları, evinizde kolayca hazırlayıp çocuklarınızla bayılarak tüketebileceğiniz nefis bir seçenek. Üstelik yanında farklı soslar da tercih edebilirsiniz. Peki patates topları nasıl yapılır? Cevabı tarifimizde... Afiyet olsun...

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16Ev yapımı cips tarifi
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Ev yapımı cips tarifi

Herkesin bayıldığı patates cipsini evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz.

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17Baharatlı kanepe tarifi
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Baharatlı kanepe tarifi

Baharat sevenlerin çok beğeneceği enfes bir kanepe tarifimiz var. Özellikle tuzlu bisküvilerle yaptığınızda enfes bir lezzet elde etmeniz mümkün. Ancak bisküvi bulamazsanız taze ekmekle de nefis bir kanepe yapabilirsiniz.

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18Nachos tarifi
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Nachos tarifi

Meksika mutfağı, damak tadımıza uyan pek çok tarife sahip. Quesadilla, Fajita... Hepsi de ayrı lezzetli. Mısır cipsi ve siyah fasülye ile hazırlanan nachos'da onlardan biri. Ayrıca, sosu ve cheddar peyniriyle de kimsenin reddedemeyeceği bir lezzete dönüşüyor. Siz de Meksika'nın vazgeçilmezlerinden biri olan nachos'u denemek isterseniz, işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

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19Ballı tarçınlı elma cipsi tarifi
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Ballı tarçınlı elma cipsi tarifi

Cips denince aklımıza genelde tuzlu atıştırmalıklar geliyor ama tatlı sevenleri memnun edecek cipsler de var. Örneğin ballı ve tarçınlı elma cipsi gerçekten çok nefis oluyor. Denemek isterseniz tarifi burada...

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20Kavun salatası tarifi
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Kavun salatası tarifi

Ara öğünlerinizde lezzet bir şeyler yemek istiyorsanız bu salata tam size göre! Meyveleri küçük küçük doğrayıp balla lezzetlendirdikten sonra kavunun içine yerleştirdiğinizde hem görüntüsü hem de lezzeti benzersiz bir salata ortaya çıkacak. Biz meyve olarak çilek, elma, muz, portakal kullandık ama kivi, orman meyveleri vb. meyveler de kullanıp farklı lezzetler elde edebilirsiniz.

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21Evde bardakta mısır tarifi
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Evde bardakta mısır tarifi

Haşlanmış mısır geçmişten günümüze en severek tüketilen sokak lezzetlerinin başında geliyor. Son dönemlerde bu lezzete bir alternatif çıktı: Bardakta mısır. Popülerliği gittikçe artan bu lezzet evde de kolayca yapılabiliyor. İşte tarifi...

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22Sütsüz pratik dondurma tarifi
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Sütsüz pratik dondurma tarifi

Dondurmayı çok seviyor ama süt ürünleri tüketmek istemiyor olabilirsiniz. Bu durumda sizin için nefis bir sütsüz dondurma tarifi hazırladık. Kokulu kavunların bol olduğu dönemde yaparsanız lezzeti katlanacaktır, unutmayın.

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