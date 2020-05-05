En eski belgelerde bile yer alıyor! Ona ‘içilebilir serum’ diyorlar

Amazake’ye çoğunlukla aroma vermesi için zencefil ilave ediliyor. Bu da içeceğin içenin içini ısıttığına dair yaygın bir kanıya neden oluyor. O nedenle amazake genellikle kış aylarındaki bayram günlerinde ve yılbaşı geceleri içiliyor. Ancak dileyen bu içeceği soğuk da tüketebiliyor.