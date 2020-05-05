En eski belgelerde bile yer alıyor! Ona ‘içilebilir serum’ diyorlar
Tıpkı bozaya benziyor, her derde deva olduğu iddia ediliyor.
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1
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Son dönemde sağlıklı beslenmek ve bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler sık sık fermente gıdalara başvuruyor. Turşu, kefir gibi lezzetler zaten bir süredir sofralarda yer alıyor. Yaklaşan son trend de Japonya’da geçmişi neredeyse 1700 yıl öncesine dayanan amazake.
2
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Japon mutfak kültürünün çok eski ürünlerinden biri olan amazake için bir tür boza demek mümkün. Çünkü tıpkı boza gibi haşlanmış tahıldan yapılıyor ve mayalandırılıyor.
3
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İlk kez Kofun döneminde yani MS 250 ila 538 yılları arasında üretilmiş. Başlangıçta bir gıda koruma ve saklama tekniğinin adı olan amazake, zamanla içeceğin adına dönüşmüş.
4
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Amazake yapmak için tatlı pirinç, su ve koji adı verilen bir tür mantar kullanılıyor. Bu mantardan aynı zamanda miso, natto ve soya sosunun fermantasyonunda da faydalanılıyor.
5
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Pirinç haşlandıktan sonra su ve kojiyle birlikte 60 derece sıcaklıkta 8 ila 10 saat mayalanmaya bırakılıyor. Ortaya hem besin değeri hem de bağırsak dostu bakteriler anlamında çok zengin bir içecek çıkıyor.
6
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Bu içecek yaratıldığı dönemde o kadar popüler olmuş ki MS 720 yılında kaleme alınan ve Japonya’nın bilinen en eski tarih yazımı olarak bilinen Nihongi’de (Nihonşoki diye de biliniyor) bile amazake’den bahsediliyor.
7
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O günden beri amazake Japonya’da dönem dönem çok popüler olmuş. Örneğin evde fermentasyon yapmanın büyük bir trend haline geldiği 2016-2017 yılları arasında amazake satışlarında yüzde 134,8’lik bir artış görülmüş. Aynı şekilde 2019 yılında da Kanjani Eight isimli müzik grubunun bu içeceği üreten şirketin marka yüzü haline gelmesiyle satışlar yine bir anda yükselmiş.
8
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Amazake o kadar seviliyor ki Tokyo’nun işlek caddelerinden birine de ismini vermiş. Çünkü zamanında caddenin başında amazake satıcıları bulunuyormuş.
9
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Amazake aynı zamanda ülkenin dört bir yanındaki kafelerde ve marketlerde kolayca bulunabiliyor. Japonlar bu içeceği sabahları ya da öğleden sonra enerji verici olarak içiyor
10
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Amazake’ye çoğunlukla aroma vermesi için zencefil ilave ediliyor. Bu da içeceğin içenin içini ısıttığına dair yaygın bir kanıya neden oluyor. O nedenle amazake genellikle kış aylarındaki bayram günlerinde ve yılbaşı geceleri içiliyor. Ancak dileyen bu içeceği soğuk da tüketebiliyor.
11
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Tatlı bir içecek olan amazake’nin kıvamı sıvıdan ziyade sulu bir pirinç lapası ya da sütlaç gibi. 100 gramı 80 kalori olan amazake’nin yapısında B6 vitamini, folik asit, ferulik asit, lif ve glikoz bulunuyor.
12
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Amazake’nin sağlığa birçok faydası olduğu öne sürülüyor. Saçları uzatması, kilo vermeye destek olması, uykuyu ve bağırsak hareketlerini düzenlemesi bu faydalardan birkaçı.
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İçilebilir, kolayca sindirilebilir ve glütensiz bir içecek olan amazake, bu özelliklerinden dolayı “içilebilir serum” olarak nitelendiriliyor. Üşütme, ateş, iştahsızlık gibi durumlarda içilmesi de tavsiye edilen amazake, mayalandığı sırada nişastası bozunduğu için mideyi de rahatsız etmiyor.
14
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Japon kadınları amazake’yi güzellik rutinlerine de dahil ediyor. İçinde bol miktarda B vitamininin yanı sıra ergotionein adı verilen bir antioksidan bulunan amazake’nin cilt yaşlanmasını yavaşlattığı, saçları ve deriyi pürüzsüzleşirip parlaklaştırdığı ifade ediliyor.
15
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Amazake günümüzde Asya kıtasının dışında pek tanınmıyor ancak tıpkı kinoa, kombucha ya da matcha gibi amazake’nin de birkaç yıl içinde yerel geleneklerden doğup tüm dünyayı etkisi altına alacak bir sağlıklı beslenme trendi olması bekleniyor. Hatta America’s Test Kitchen, 2020 yılının bir numaralı yiyecek trendi olarak koji’yi yanı amazake’nin içinde bulunan mantarı seçmişti.