En besleyici yiyecek hangisi? Bilim insanları bu sorunun cevabını buldu
Dünyanın dört bir yanında insanların tükettiği 1000 besin incelendi. Sonuçlar çok çarpıcı...
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Dünya hem açlığa hem de yetersiz beslenmeye çözüm olabilecek mucize gıdayı arıyor. Henüz bütün beslenme ihtiyaçlarımızı bir anda karşılayan bir besinden bahsedemiyoruz. Ancak Koreli bilim insanları en besleyici yiyeceğin ne olduğunu, tespit etmeyi başardı.
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Sonuçları bilim dergisi PLoS ONE'da yayımlanan araştırma için, uzmanlar dünyanın dört bir yanındaki farklı kültürlerde en fazla tüketilen 1000 gıda maddesini inceledi. Uzmanların oluşturduğu skalada, en fazla puanı alan yiyecek badem oldu.Peki ya diğer gıdalar? Her gün yediğiniz yiyeceklerden ne kadar besin alıyorsunuz? En besleyici yiyeceklere, günlük yeme düzeninizde ne kadar yer veriyorsunuz? İşte yeme alışkanlıklarınızı kökünden değiştirmenize neden olabilecek o liste...
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Besin puanı 49 olan gıdalar
Tatlı patates, incir ve zencefil.
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Besin puanı 50 olan gıdalar
Balkabağı, dulavrat otu kökü, Brüksel lahanası, brokoli, karnabahar, Çin su kestanesi, sarı kavun, kuru erik, ahtapot.
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Besin puanı 51 olan gıdalar
Havuç, kış kabağı, jalapeno biberi, ravent (ışkın otu), nar, kırmızı kuş üzümü, portakal, sazan.
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Besin puanı 52 olan gıdalar
Helvacı kabağı, kamkat, pompano (bir tür balık), pembe somon.
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Besin puanı 53 olan gıdalar
Vişne, gökkuşağı alabalığı, perca (bir tür balık).
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Besin puanı 54 olan gıdalar
Taze fasulye, kırmızı yapraklı marul, pırasa, Arnavut biberi, yeşil kivi, altın kivi, greyfurt, uskumru, kızıl somon.
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Besin puanı 55 olan gıdalar
Roka, Frenk soğanı, kırmızı biber.
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Besin puanı 56 olan gıdalar
Kırmızı domates, yeşil domates, yeşil marul, gölevez (taro) yaprağı, Lima fasulyesi, yılanbalığı, mavi yüzgeçli Atlantik orkinosu, Coho somonu.
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Besin puanı 57 olan gıdalar
Yaz kabağı, Etiyopya fasulyesi, plantain (pişirilerek yenen bir tür muz).
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Besin puanı 58 olan gıdalar
Bezelye, börülce, kıvırcık marul, kiraz, ceviz.
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Besin puanı 59 olan gıdalar
Taze ıspanak, maydanoz, ringa (bir tür balık), levrek.
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Besin puanı 60 olan gıdalar
Çin lahanası, tere, kayısı, balık yumurtası, beyaz balık.
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Besin puanı 61 olan gıdalar
Kişniş, Roman marulu (kaşık marul), hardal yaprağı, Atlantik morinası, bakalyaro (bir tür balık).
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Besin puanı 62 olan gıdalar
Karalahana, rapini (bir tür sebze), acı biber, midye.
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Besin puanı 63 olan gıdalar
Karalahana (farklı bir tür), fesleğen, toz kırmızı biber.
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Besin puanı 64 olan gıdalar
Dondurulmuş ıspanak, karahindiba yaprağı, pembe greyfurt, deniz tarağı, Pasifik morinası.
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Besin puanı 65 olan gıdalar
Mor lahana, yeşil soğan, Alaska mezgiti, pike balığı.