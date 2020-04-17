Elleriyle ramazan pidesi yaptı, 'evde kal' mesajı verdi

Evde kalınmadığı sürece virüsle mücadelenin uzayacağını belirten Kocaoğlu, "Evde kaldığımız sürece de stresimiz artacak. Bu nedenle de evde kalalım ve bir şeylerle meşgul olmak içinde ramazan pidemizi kendimiz yapalım. Türk kadınları çok becerikli. İsterse her şeyi yapabilir. Evdeki ve eldeki imkanlarla ben de ramazan pidesi yaptım. Küçük ekmekler yapıyorum. Bunları normal turbo fırında yapıyorum. Ekstra taş fırın gerekmiyor. Eldeki imkanlarla her şeyi yapabiliriz. Kadınların elinden her şey gelir. Dünya kadınlarla güzel. Bu salgını temizliğimiz ve el becerimizle biz atlatacağız" dedi.