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Yemek Kültürü
İHA
Haber Giriş: 05 Mayıs 2020 - 12:05,

Elazığ'ın ramazan geleneği nohut ekmeğini de koronavirüs vurdu

Elazığ’da ramazanda üretilen nohut ekmeği, koronavirüs tedbirleri nedeniyle artık sadece fırınlarda müşteriye sunuluyor.

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Elazığ’da ramazan ayına özel olarak üretilen ve her yıl sokaklarda tezgahlarda satılan nohut ekmeği, korona virüs tedbirleri nedeniyle artık sadece üretildikleri fırınlarda müşteriye sunuluyor.

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Elazığ’da 1970’li yıllardan itibaren üretildiği bilinen nohut ekmeği, her yıl olduğu gibi bu ramazan ayında da yoğun ilgi görmeye başladı.

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İlk yapıldığı yıllarda nohut mayasının hazırlanması zor olmasına rağmen hemen hemen her gün üretilen nohut ekmeği, zamanla sadece ramazan ayında yapılır oldu.

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Kentte belirli fırınlarda üretilen ekmek, bu ramazan ayında korona virüs dolayısıyla açıkta satılmayarak sosyal mesafe kuralına uyularak üretilerek iş yerlerinde müşterileriyle buluştu.

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İftar sofralarında yerini alan nohut ekmeğinin geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 2,5 liradan satıldığı bildirildi.

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1991 yılında itibaren bu işi yaptığını ifade eden işletme sahibi Burhan Batmazbağı, “Nohut ekmeği ramazanda Elazığ’a özgü bir ekmektir. Ramazan ayından başka bir ayda çıkmıyor” dedi.

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Batmazbağı şöyle devam etti: “Nohut ekmeğinin tarihi çok eskilere dayanan bir ekmektir. Ramazan aylarında biz hep yaparız. Bu ekmeğin içerisinde yağ, şeker var.”

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“Eskilerde nohut mayasından yapılıyordu. Nohut kırılıp ikiye ayrılır. Bir şişenin içerisinde sıcak bir ortamda bekletilir. Orada mayalanır nohut.”

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“Eskiden bu ekmeğin mayası böyle yapılıyordu ismi de oradan gelmiş. Şimdilerde ise hazır maya kullanıyoruz.”

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“Korona virüsü bizi bireysel olarak etkilemedi. Başka şubelerde satışlarımız devam etmektedir. Ama tezgahta satanları etkiledi. Dışarıda açıkta satmak yasak, insanlar dışarı çıkmıyor. Onları haliyle etkiledi.”

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Her zaman nohut ekmeği yediklerini belirten müşterilerden Ümit Karakaya, “Ramazana özel ve iftarda farklı bir lezzet oluyor. Bir yıl boyunca bu ekmeği bekliyoruz. 11 ayda bir ay çıkıyor bizde bunu değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

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Vatandaşlardan Suat Orhan da Elazığ’a özgü bir lezzet olan ekmeği iftarda ve sahurda severek tükettiklerini dile getirdi.

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