Elazığ'ın ramazan geleneği nohut ekmeğini de koronavirüs vurdu

Her zaman nohut ekmeği yediklerini belirten müşterilerden Ümit Karakaya, “Ramazana özel ve iftarda farklı bir lezzet oluyor. Bir yıl boyunca bu ekmeği bekliyoruz. 11 ayda bir ay çıkıyor bizde bunu değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.