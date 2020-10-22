Eğitim için gittiği Bosna'da tattığı yemeği Türkiye'de mekana dönüştürdü

"İnsanlar hep mutlu ayrılıyor, bu da bizi motive ediyor" İşe başlarken vizyonunu belirlediğini vurgulayan Aksal, "Küçük bir işletme olmama rağmen her zaman birinci sınıf ürünler kullanıyorum. Bu anlamda hedefim Kocaeli'de bir şube açmak, oradan da İstanbul'a sıçrayıp kendi markamı daha çok insana duyurmak. Bunu yapmadan önce açacağım dükkanın köşesine bir sahne kurmak istiyorum. Hem sahnemde haftada bir, ayda bir müzik yapmak hem de misafirlerimin yemeklerimi yemesini istiyorum" ifadelerini kullandı.