Ege mutfağının lezzetleri ramazanda sofraların vazgeçilmezi

"Bu önemli kültürel mirasımızı yaşatma bilinciyle, enstitümüz arşivi ve il, ilçe, köy ziyaretleri yoluyla edindiğimiz tariflerimizi derliyoruz. Bizden sonraki nesle aslını yitirmeden ulaşması adına kayıt altına aldığımız tarifleri kitap olarak da hazırlıyoruz.”