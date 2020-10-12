Edremit Körfezi'nde kırma zeytin mesaisi başladı

"Zeytinlik sahipleri tarlalarına giderek, evlerinde tadımlık yiyecekleri bir miktar, susuzluktan yanmayan, yanık olmayan zeytinlerden toplar. Bunları evlerine getirerek 3-5 kilogram yeşil zeytinin kırmasını yaparlar. Soğuk kış günlerinde tarhana çorbasının yanında, kahvaltılarda tüketirler ya da hasat zamanı tarlada çalışırken yanlarında götürürler. Bu bölgede yaşayan, bunun tadına varmış insanlar muhakkak kırma zeytini evlerinde, sofrasında bulundurmak için yaparlar."