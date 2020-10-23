Edirne'ye alışverişe gelen Bulgar turistler kasalarca palamutla dönüyor

Bol çeşit ve taze balığın sunulduğu Edirne'den Bulgaristan'a yoğun balık satışının olduğunu ifade eden Bistiren "Bulgaristan'dan gelenler balıklarımıza rağbet gösteriyor. Bulgarlarla alışverişlerimiz iyi. Koli koli balık alıp Bulgaristan'a götürüyorlar. Genelde palamut alıyorlar. Bir alışverişte 10 tane alan da var 25 tane palamut alan da" dedi.