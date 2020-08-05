Edirne'nin tava ciğerinin yoldaşı Karaağaç biberinde hasat zamanı

"Dünyanın en tatlı acısı" olarak nitelenen biber hasadının başladığını ifade eden Dinar, "İki aşık; yani ciğer ve biber buluşuyor. Biz de başlayan hasada gelerek yanlarında olmak istedik. Onlar bizim acımızı topluyor, biz de onlara tatlı ve ciğer ikram edelim dedik. Oyun havaları eşliğinde biraz yorgunluklarını almak istedik" dedi.