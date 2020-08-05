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Hürriyet
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Yemek Kültürü
AA
Haber Giriş: 05 Ağustos 2020 - 13:01,

Edirne'nin tava ciğerinin yoldaşı Karaağaç biberinde hasat zamanı

Edirne mutfağının ünlü lezzeti tava ciğerinin garnitürü Karaağaç acı biberi hasadı başladı.

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Edirne mutfağının ünlü lezzeti tava ciğerinin garnitürü Karaağaç acı biberi hasadı başladı.

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Bahar aylarında toprakla buluşan fidelerin verdiği biberler nemli ve sıcak hava altında toplanıyor.

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Karaağaç Mahallesi'nde yaklaşık 80 dekarda ekimi yapılan acı biberin hasadı için tarım işçileri hummalı bir çalışma yürütüyor.

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Kentteki ciğerciler de hem biberleri satın almak hem de işçilere moral vermek için zaman zaman işçileri ziyaret ediyor. Ziyaretleri sırasında bazı ciğerci esnafı tarlalara çalgıcıları da götürüyor. Müzik eşliğinde bir hasat gerçekleşiyor.

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Tarlada hasat işlemi yürüten işçileri ziyarete gelen Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte yılda ciğerin yanında garnitür olarak 70 ton Karaağaç acı biberi tüketildiğini söyledi.

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"Dünyanın en tatlı acısı" olarak nitelenen biber hasadının başladığını ifade eden Dinar, "İki aşık; yani ciğer ve biber buluşuyor. Biz de başlayan hasada gelerek yanlarında olmak istedik. Onlar bizim acımızı topluyor, biz de onlara tatlı ve ciğer ikram edelim dedik. Oyun havaları eşliğinde biraz yorgunluklarını almak istedik" dedi.

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Karaağaç biberi üreticisi Tunahan Ule ise zorlu biber hasadının başladığını dile getirdi.

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Nisan ayında ekilen yerli biberin hasadının yaklaşık bir hafta süreceğini belirten Ule, "Bu biber sadece Karaağaç'ta yetiştiriliyor. Yerli tohum ve ince kabuklu bir biber. 50 kişilik bir ekiple hasada başladık. Biberler toplandıktan sonra dizim ve kurutma işlemlerinden geçirilecek." şeklinde konuştu.

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Karaağaç acı biberi kurutulmasının ardından tava ciğerin yanında yağda çıtır kıvamda kızartılarak garnitür olarak ikram ediliyor.

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