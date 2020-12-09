Edirne'nin lezzetiyle bilinen Siğilli bamyası coğrafi işaret tesciliyle taçlandı

HEM ÜRETİCİ HEM TÜKETİCİ KORUNMUŞ OLACAK Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Türkiye’nin coğrafi işaretli ürünler konusunda büyük potansiyele sahip olduğunu kaydederek, "Geleneksel bilgi ve kültürel değerlerimizin korunması açısından büyük öneme sahip coğrafi işaretler kalitenin korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önem arz ediyor. Yerel kalkınmanın dinamiği olan üreticilerimizin ürünlerini pazarlama konusunda sıkıntılar yaşadığına şahit oluyoruz. Coğrafi işaret tescili alan ürün hem daha yüksek fiyattan satılabilecek hem de pazar sıkıntısı çekmeyecek. Böylece üreticilerin yaşadığı sıkıntılar sona erecek. Burada hem söz konusu üretici hem de tüketici korunmuş olacak" dedi.