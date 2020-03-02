Edirne'nin en meşhur lezzeti! Bir porsiyonu ise...

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nın da geçen hafta ciğere fiyat zammını onayladığını öğrendik. An itibarıyle bu gelişmeden sonra bu ayki yönetim kurulu toplantısına ciğerle ilgili artış talebi gelirse biz de bu zammı vermek zorundayız. Sonuç olarak ETSO'ya kayıtlı olan ciğerci esnafıyla Esnaf Odaları Birliği'ne kayıtlı olan ciğerci esnafının girdi fiyatları arasında bir fark yok. Eğer onlar girdi fiyatlarından dolayı bu fiyatı vermişse bizim de vermek zorunda olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.