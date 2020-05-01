Edirneli ustalardan evde kalanlara özel tava ciğer tarifi

Dinar, "Malum koronavirüs hastalığından dolayı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de vatandaşlar evlerinden çıkamıyor. Bizim de bir sloganımız vardı; ’Edirne’ye gel ciğerimi ye’ diyorduk ama şimdi o slogan tutmadı ve malum hastalıktan dolayı ziyaretler kapandı. Biz de şunu diyoruz; Edirneli ciğerciler olarak biz sizlerin evlerine gelelim" dedi.