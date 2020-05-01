Edirneli ustalardan evde kalanlara özel tava ciğer tarifi
Edirne’de ciğer ustaları, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlarla ünlü lezzet tava ciğerinin tarifini paylaştı.
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Edirne’de ciğer ustaları, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlarla ünlü lezzet tava ciğerinin tarifini paylaştı.
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Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, "Kasaptan aldığınız dana ciğerinin üzerindeki zarı alıp ince ince doğrayacaksınız. Marifet zaten ince ince doğramakta. Bol sudan geçiriyoruz ve hafif tuza buluyoruz. Beyaz unla karıştırıyoruz. Tavaya bol yağla atıyoruz ve 1 dakika pişiriyoruz" dedi.
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Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında gıda sektöründeki dükkanlar evlere servis yöntemiyle hizmet vermeye başlayınca, Edirne’nin meşhur lezzeti tava ciğer de bu durumdan etkilendi.
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Kentte, yılın 12 ayı müşterinin eksik olmadığı tava ciğer işletmecilerinin bazıları çareyi müşterinin ayağına gitmekte buldu. Telefonla sipariş alan işletmeler, meşhur lezzeti özleyenler için kolları sıvarken, evlerinde kendi ciğerini yapmak isteyen vatandaşlar için işin inceliklerini anlattı.
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Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, tava ciğeri özleyen vatandaşlar için eskiden kullanılan ’Edirne’ye gel ciğerimi ye’ sloganının yerine, artık yenisini kullandıklarını söyledi.
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Dinar, "Malum koronavirüs hastalığından dolayı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de vatandaşlar evlerinden çıkamıyor. Bizim de bir sloganımız vardı; ’Edirne’ye gel ciğerimi ye’ diyorduk ama şimdi o slogan tutmadı ve malum hastalıktan dolayı ziyaretler kapandı. Biz de şunu diyoruz; Edirneli ciğerciler olarak biz sizlerin evlerine gelelim" dedi.
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Bahri Dinar, önemli olanın ciğeri ince doğramak olduğunu vurgulayarak, meşhur lezzetin pratik tarifini şöyle paylaştı: "Hemen pratik küçük bir tarif verelim. Kasaptan aldığınız dana ciğerinin üzerindeki zarı alıp ince ince doğrayacaksınız. Marifet zaten ince ince doğramakta. Sonrasında bol sudan geçiriyoruz ve hafif tuza buluyoruz. Sonrasındaysa bildiğimiz bakkaldan aldığımız beyaz unla karıştırıyoruz. Yeterince un yedirdikten sonra tavaya bol yağla atıyoruz ve 1 dakika pişiriyoruz."