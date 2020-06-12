Onlar dünyanın en sevilenleri... Türkiye'den bakın neler seçildi!

Ovos Moles de Papaia - Mozambik Papaya ve yumurta sarısıyla yapılan bir puding olan ovos moles de papaia, Mozambik'te genel olarak yaz aylarında ve soğuk olarak tüketiliyor. Papaya doğrandıktan sonra limon suyuyla ve suyla ezilerek püre haline getiriliyor. Ardından şeker, tarçın ve karanfille şerbet haline getiriliyor. Şerbete çırpılmış yumurta sarısı ekleniyor ve kıvamı soğudukça koyulaşıyor. Bu tatlının bir benzeri de Portekiz de yapılıyor.