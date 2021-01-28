Dünyanın en sevilenlerini seçtiler! Türkiye'den listeye bakın neler girdi...
Dünyanın dört bir yanından en sevilen yumurtalı yemekler seçildi. Listede elbette Türkiye'den de lezzetler var. Hem de bir değil birkaç tane.
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1
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Dünyanın neresine giderseniz gidin mutfaklarda ortak kullanılan bir ürün var. Yumurta. Kahvaltılar, hamur işleri, ana yemekler... Hepsinde yumurtaya yer var ve neredeyse her ülkenin çok ünlü bir yumurta yemeği var.
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CNN Travel dünyanın dört bir yanından en sevilen yumurtalı yemekleri seçti. Listede elbette Türkiye'den de lezzetler var. Hem de bir değil birkaç tane. O halde sözü daha fazla uzatmayalım ve listemize geçelim.
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Burger in the Lot - Avustralya
Avustralya'nın bu en sevilen yemeğinin bildiğimiz burgerlerden farklı içinde sahanda yumurta, ananas, jambon ve pancar turşusu bulunması. Bu burgerler genelde herkesin kendi mahallesinde bulunan küçük dükkanlarda yeniyor.
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Şakşuka - Ortadoğu ve Kuzey Afrika
Genelde İsrail yemeği olarak bilinen şakşuka, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın genelinde tüketilen bir yemek. Kelime anlamı "karmakarışık" olan şakşukanın menemenin kardeşi olduğunu söylemeye gerek yok herhalde.
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Kaiserschmarren - Avusturya-Macaristan
Kelime anlamı "imparatorun krepleri" olan kaiserschmarren'in Avusturya İmparatoru Birinci Franz Josef için üretildiği söyleniyor. Yumurta, un, süt ve şekerle yapılan bu tarife fındık, kuru üzüm, elma, kiraz ya da erik gibi malzemelerle lezzet katılıyor.
6
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Omlet - Fransa
Bu listedeki diğer birçok yemekte olduğu gibi omlet de hem kelime hem de tarif olarak tartışmalı bir geçmişe sahip. Amerikan Yumurta Konseyi'nin hazırladığı yumurta ansiklopedisine göre kelimenin ve yemeğin kökeninde Antik Romalıların yaptığı ballı ve yumurtalı "ovemele" isimli yemek bulunuyor.
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Carbonara - İtalya
Carbonara İtalya'da en sevilen makarna soslarından. Geçmişinin Roma İmparatorluğu zamanlarına kadar dayandığı düşünülen bu sosun ülke genelinde 400'den fazla farklı çeşidi bulunuyor. Sosta yumurtanın yanı sıra içinde peynir ve karabiber gibi malzemeler de var.
8
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Oeufs en Cocotte - Fransa
"Cocotte" Fransızların bu yumurtaları pişirdiği küçük kaseciklerin adı. Maître d'Oeufst yani Yumurta Üstadı olarak bilinen şef Jacques Pepin'in icadı olan bu yumurtaların içine yeşil soğan, krema, mantar ve tabii yumurta konuyor.
9
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Eggs Benedict - ABD
New York'ta 19'uncu yüzyılda icat edilen bu yemek adını Delmonico's isimli restoranın müdavimi LeGrand Benedict'ten ya da Lemuel Benedict isimli bir borsacıdan alıyor. Poşe yumurta ve hollandez sosla yapılan Eggs Benedict, günümüzde Türkiye'de de kahvaltı menülerinde yer bulmaya başladı.
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Tortilla Española - İspanya
İspanyol frittata'sı ya da İspanyol omleti diye de bilinen bu yemekte yumurtanın yanı sıra patates de olmazsa olmaz. Günün her öğünü yenebilen Tortilla Española'nın püf noktası yumurtaları tam pişirmemek ve hafif akışkan muhallebi benzeri bir kıvam elde etmek.
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Scotch Egg - İngiltere
İngiltere'de atıştırmalık denince ilk akla gelenlerden biri olan Scotch egg için haşlanmış yumurtanın dışı kıyma, yumurta ve ekmek kırıntısıyla kaplanıyor ve yağda kızartılıyor. Yemeğin geçmişi 1700'lerde seyyahların Hindistan'da gördüğü benzer bir yemeğe dayanıyor.
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Kiş - Fransa ve Almanya
Temel malzemeleri yumurta, süt, tuz, karabiber ve gönlünüzden geçen her şey olan kiş bugün Fransız mutfağının olmazsa olmazlarından olsa da Ortaçağ'da Alman krallığında ortaya çıkmış ve oradan tüm bölgeye yayılmış. Fransa'ya geldikten sonra Lorraine adını alan kişe peynir de eklenmiş ama gelenekselciler halen Kiş Lorraine'i peynirsiz yapıyor.
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Yumurta Turşusu - İngiltere ve ABD
İngiltere'de 19'uncu yüzyılda çok sık karşımıza çıkan atıştırmalıklardan biri olan yumurta turşusu, oradan ABD'ye de aktarılmış. Sirkeli suya zerdeçal, kırmızı kabak ve pancar gibi malzemelerin eklenmesiyle yumurta turşusuna farklı renkler verilebiliyor.
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Loco Moco - ABD
Kalori hesabı yapanlar için pek de uygun olmayan loco moco, buharda pişmiş pirincin üzerine hamburger köftesi ve sahanda yumurta eklenmesiyle elde ediliyor. Tüm malzemenin üzerine de et suyu ve unla yapılan gravy sosu gezdiriliyor. Bu yemeğin Hawaii'de ortaya çıkıp oradan ülkenin diğer yerlerine yayıldığını da belirtelim.
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Huevos Rancheros - Meksika
Kelime anlamı "çiftçi yumurtaları" olan huevos rancheros'ta yumurtaya tortilla, kızarmış fasulye, peynir ve salsa sosu eşlik ediyor. Ayrıca sosis, guacamole, ekşi krema gibi malzemeler de tercihe göre huevos rancheros'ta yer bulabiliyor.
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Yumurta Salatası - Fransa
Mayonezin icadını yumurta salatasına borçluyuz. 18'inci yüzyılda Fransa'da icat edilen mayonezi yumurtayla birleştirip ekmek dilimlerinin üzerine yerleştirmek ise bir İngiliz'in fikri Günümüzde yumurta salatalı sandviçlere hardal, creme fraiche gibi birkaç basit madde daha ekleniyor.
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Yumurtalı Çorba - Çin
Çin'in yumurtalı çorbası tavuk suyuna, yeşil soğan ve zencefil ilavesiyle yapılıyor. Çorba servis edilmeden hemen önce içine çırpılmış yumurta, üzerine de susam yağı ekleniyor. Böylece yumurtanın hafif tatlı lezzeti ortaya çıkıyor.
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Croque Madame - Fransa
"Beyefendilerin sandviçi" olarak bilinen croque monsieur, 20'nci yüzyılın başlarında Fransa'da ortaya çıktı. Bunun üzerine bir yumurta eklenmesiyle ortaya çıkan lezzet ise üzerindeki yumurtanın bir kadının şapkasına benzemesi nedeniyle croque madame adını aldı.
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Yumurtalı Köri - Hindistan
Yumurtalı köri, Hindistan'da aileden aileye değişen ve nesiller boyunca aktarılan küçük farklılıklar taşıyor. Soğan, sarımsak, domates, köri yaprağı zencefil, kimyon, kakule, dolmalık biber, garam masala, karabiber ve kişniş gibi malzemelere köri servis edilmeden önce katı haşlanmış yumurta ekleniyor.
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Hopper - Sri Lanka
Sri Lanka'nın popüler kahvaltı lezzetlerinden biri olan hopper, fermente pirinç unu, Hindistan cevizi sütü ve baharatlarla yapılan ve üzerine de yumurta eklenen incecik bir krep. Tatlısı da tuzlusu da bulunan hopper sokaklarda satılıyor ve köriyle birlikte yeniyor.
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Bask Usulü Fırında Yumurta - İspanya
Tavada kavrulan malzemelerin üzerine kırılan yumurtaların fırında pişirilmesiyle elde edilen bu yemeğin malzemeleri ve tarifi yapan kişiye göre değişebiliyor.
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Pavlova - Avustralya ve Yeni Zelanda
Avustalyalılar da Yeni Zelandalılar da yaz aylarının ve tatillerin bu vazgeçilmez tatlısı üzerinde hak iddia ediyor. Avustalyalılara göre Perth'te yaşayan bir şef bir dergide Yeni Zelandalı birinin yazdığı bir tarifi görüp geliştirdi ve ortaya bugünkü Pavlova çıktı. Yeni Zelandalılara göre ise Wellington'da bir otel aşçısı bu tatlıyı 1926'da balerin Anna Pavlova için üretti.
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Yumurtalı Tart - Çin
Yumurtalı tartlar Ortaçağ'da İngiltere'de 13'üncü yüzyılda ise keşişler tarafından Portekiz'de yeniyordu. Dışı çıtır çıtır hamur içi ise sarı yumurtalı muhallebi olan bu tartın lezzeti yapıldığı yere göre ufak farklılıklar gösterebiliyor.
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Tamagoyaki - Japan
Japonca kızarmış (ya da ızgara) yumurta anlamına gelen tamagoyaki, kat kat yumurtanın bir rulo haline getirilmesiyle elde ediliyor. Tatlı ya da tuzlu, balıklı ya da fümelenmiş olabilen tamagoyaki'ye koyulan temel malzemeler ise soya, şeker ve dashi.
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Kwek Kwek - Filipinler
Filipinlerin ünlü sokak lezzeti kwek kwek, şişe dizilmiş halde satılıyor ve çeşitli soslarla birlikte yeniyor. Yumurta olarak kwek kwek'te bıldırcın yumurtası kullanılıyor. Un, su ve annatto tozundan oluşan bir hamura bulanan yumurtalar sıvı yağda kızartılıyor.
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Migas - Meksika
Migas sadece Meksika'da ve ABD'de değil, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerde de ufak değişikliklerle karşımıza çıkıyor. "Kırıntılar" anlamına gelen migas, mısırlı tortilla, peynir, soğan, acı biber, domates ve yumurtayla yapılıyor.
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Deviled Eggs - İspanya ve ABD
Kökenleri Antik Roma'ya dayanan deviled eggs için haşlanmış yumurtanın sarısı mayonez ve baharatlarla karıştırılıp sonra yeniden yumurtanın içine dolduruluyor. Özellikle partilerde servis edilen bu atıştırmalık oldukça pratik bir lezzet.
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Egg Foo Yung - Çin
Egg foo yong ya da egg fo yeong olarak da bilinen bu yemek Kanton mutfağına ait bir lezzet ama zamanla değişiklik göstermiş. İçinde fasulye filizi, soğan ya da arpacık soğan, kıyma veya deniz ürünü bulunan bir omlet olan egg foo yung, et suyu sosuyla birlikte servis ediliyor.
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Chawanmushi - Japonya
Bir tür tuzlu muhallebi diyebileceğimiz chawanmushi, çorba gibi farklı şekillerde yapılabiliyor ve zaman zaman ana yemek olarak da yeniyor. Yemeğin ana malzemeleri yumurtanın yanı sıra sashi ve yapan kişinin tercih ettiği bir aroma verici.
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Brik - Tunus
Tunus'un yumurtalı brik'i aslında bildiğimiz börekten çok da farklı bir yemek değil. İçine ton balığı, kapari ve maydanozla birlikte yumurta eklenen eklenen yufkalar yağda kızartılıyor ve limon suyuyla birlikte servis ediliyor.
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Çırpılmış Yumurta
Çırpılmış yumurtayı ilk kim bulmuş belli değil ancak bu yemeğin kökenlerinin Antik Roma'ya dayandığına dair ciddi kanıtlar var. Ancak çırpılmış yumurtanın yumuşak mı sert mi olması gerektiği konusunda bir uzlaşı sağlanabilmiş değil henüz.
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Baghali Ghatogh - İran
İran'ın ünlü yemeklerinden biri olan baghali ghatogh için dereotlu baklaya yumurta kırılıyor. İçine ayrıca yeşillik, ıspanak ve soğan gibi malzemeler de ekleniyor.
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Quindim - Brezilya
Brezilya'nın bu ünlü tatlısının kökenleri Portekiz'e dayanıyor. Şeker, yumurta sarısı ve öğütülmüş Hindistan cevizi ile yapılan bu yemek, tereyağı ya da şerbetle servis ediliyor. Tarifteki Hindistan cevizinin 17'nci yüzyılda Afrikalı köleler tarafından tarife eklendiği tahmin ediliyor.
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Khagina - Pakistan ve Afganistan
Khagina, menemen ve şakşukanın akrabalarından. İçine yumurta, tereyağı ve tuzun yanı sıra soğan, kimyon, acı biber, kişniş ve domates koyulan khagina, genellikle roti ile birlikte servis ediliyor.
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Scotch Woodcock - İngiltere
İngilizlerin çok eski yemeklerinden biri olan Scotch Woodcock'ın kökenleri Viktorya dönemine uzanıyor. Yumurtalar çırpılıyor ve tereyağı sürülmüş ekmeğin üzerine yerleştirilmiş ançüez parçalarıyla birlikte servis ediliyor.
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Stracciatella - İtalya
Roma İmparatorluğu'na ait bu yemek genellikle Paskalya zamanında yeniyor ve Çinlilerin yumurta çorbasına benziyor. Adı İtalyanca "paramparça edilmiş" gibi bir anlama gelen bu yemek için tavuk suyuna parmesan peyniri ve çırpılmış yumurta ekleniyor.
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Machaca con Huevos - Meksika
Meksika mutfağının bir başka sevilen yumurta yemeği de machaca con huevos. Yumurta, soğan domates ve acı biber karışımına kurutulmuş dana eti eklenmesiyle elde edilen bu geleneksel lezzet Meksika'da süpermarketlerde bile satılıyor.
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Matzo Brei - Doğu Avrupa ve ABD
Yahudilerin mayalı hamur yemedikleri Pesah döneminde tüketilen hamursuz ekmeği, suyla ıslatılıyor ve yumurtayla karıştırılıyor. Ardından yağda kızartılan bu malzeme şekerli ya da tuzlu soslarla birlikte tüketilebiliyor.
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Hangtown Fry - ABD
Kaliforniya'da Altına Hücum döneminde madenciler için ucuz ve doyurucu bir alternatif olarak ortaya çıktı. Yumurtaya ekmek kırıntısına bulanmış istiridye ve jambon ilavesiyle hazırlanan bu yemek bir statü sembolüydü.
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Kai Jeow Moo Sab - Tayland
Tayland omleti olarak bilinen kai jeow moo sab, içine kıyma konması ve yağda kızartılarak pişirilmesiyle farklılaşıyor. Altın rengi pofuduk bir omlet olan kai jeow moo sab biraz yağlı bir yemek.
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Matambre - Arjantin
Adı "açlık katili" anlamına gelen matambre, çoğu zaman soğuk servis ediliyor ve aperatif olarak tüketiliyor. İnce biftek dilimleri sebzeler ve katı haşlanmış yumurtalarla birlikte sarılıyor ve ardından ızgarada ya da tavada pişiriliyor.
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Onsen Tamago - Japonya
Ilık suda pişirilen onsen tamago, üzerine soya ve dashi'den elde edilen bir su gezdirilerek servis ediliyor. Onsan tamago'nun en önemli özelliği düşük sıcaklıkta 45 ila 90 dakikada pişirilmesi.
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Egg Caviar - Fransa ve ABD
Şef Jean-Georges Vongerichten'in New York'ta bulunan restoranının imza lezzetlerinden olan egg caviar, Vongerichten'e de akıl hocası Louis Outhier'den miras kalmış. Outhier'in İran Şahı'nın gönderdiği kasalar dolusu havyarı tüketmek için bu yemeği icat ettiği biliniyor.
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Kookoo - İran
İran usulü frittata olarak bilinen kookoo, çeşitli sebzelerle karışık bir yumurta yemeği. İçine soğan, patlıcan, sarımsak ve safran gibi malzemeler de eklenebilen bu yemek için bir de İran'da yetişen zereşk üzümü kullanılıyor.
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Avgolemono - Yunanistan
Lezzetini çok iyi bildiğimiz limon ve yumurtayla terbiye edilmiş şehriyeli tavuk çorbasının komşumuz Yunanistan'daki adı avgolemono. İber ve Yahudi kökenleri olduğu bilinen bu çorba, Sefaradlar tarafından Yom Kippur orucunu açmak için içiliyor. İspanya mutfağında da benzer bir çorba var.
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Ovos Moles de Papaia - Mozambik
Papaya ve yumurta sarısıyla yapılan bir puding olan ovos moles de papaia, Mozambik'te genel olarak yaz aylarında ve soğuk olarak tüketiliyor. Papaya doğrandıktan sonra limon suyuyla ve suyla ezilerek püre haline getiriliyor. Ardından şeker, tarçın ve karanfille şerbet haline getiriliyor. Şerbete çırpılmış yumurta sarısı ekleniyor ve kıvamı soğudukça koyulaşıyor. Bu tatlının bir benzeri de Portekiz de yapılıyor.
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Uitsmijter - Hollanda
Hollanda'nın sevilen lezzetlerinden "uitsmijter" kelime anlamı dışarı atan olan bir sandviç. Yumuşak peynir ve yumurtayla yapılan bu sandviçin içine jambon eklenmiş versiyonu da ABD'de oldukça popüler bir atıştırmalık.
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Yumurta Sarısı Turşusu - Japonya
Japonya'da çok sevilen bu lezzet için yumurta 8 dakika haşlanıyor daha sonra 4 saat boyunca miso bazlı bir sıvının içinde fermente ediliyor. Bu sürenin sonunda miso sosundan çıkarılan yumurta ikiye bölündükten sonra üzerine shichimi togarashi serpilerek servis ediliyor.
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Gyeranppang, Kore
Kore'nin sevilen bir atıştırmalığı ve kahvaltılığı olan gyeranppang için yumurtalı bir hamurun içine bütün yumurta, peynir ya da et ürünleri ekleniyor. Servis için ise üzerine ise sostan kuru yemişe ve peynire birçok malzeme ilave ediliyor.
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Menemen - Türkiye
Adını İzmir'in Menemen ilçesinden alan menemeni anlatmaya gerek bile yok. Sadece kahvaltıda değil günün her öğünü yenebilen menemen içine eklenen malzemelerle de çeşitlendiriliyor.
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Çılbır - Türkiye
Listedeki bir diğer Türk lezzeti de çılbır. Osmanlı zamanında sultanların sofralarını süsleyen çılbırı da her öğün yemek mümkün.