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Hürriyet
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Yemek Kültürü
Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: Alamy ve iStock
Haber Giriş: 17 Haziran 2020 - 10:38,

Dünyanın en sevilenleri arasına Türkiye'den bakın neler girdi

Dünyanın dört bir yanından patates sevenlerin gözlerini parlatacak, ağızlarını sulandıracak nefis patatesli yemekler…

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Patates dünyanın dört bir yanda kahvaltılardan akşam yemeklerine, geleneksel lezzetlerden sokak atıştırmalıklarına zevkle tüketilen bir malzeme. Nasıl böyle olmasın? Çok doyurucu, oldukça ucuz ve çok da lezzetli.

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Peki dünyanın dört bir yanından ünlü patates yemeklerini tanıyor musunuz? İşte dünyanın dört bir yanından patates sevenlerin gözlerini parlatacak, ağızlarını sulandıracak nefis patatesli yemekler…

3Chorrillana
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Chorrillana

Chorrillana, Şili’nin meşhur patates yemeği. Kızarmış patateslerin yanı sıra yumurta, et, soğan ve etten oluşan bu yemek kocaman porsiyonlarda sipariş ediliyor ve genelde paylaşılarak yeniyor.

4Brændende Kærlighed
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Brændende Kærlighed

Kelime anlamı aşk ateşi olan bu yemek, Danimarkalıların patatese duyduğu sevginin en güzel örneği olsa gerek. Patates püresinin üzerine kızarmış pastırma parçaları veya soğan konuyor.

5Düşes Patates
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Düşes Patates

Patates püresinin daha havalı hali diyebileceğimiz Fransız yemeği düşes patatesin görüntüsü çok şık ama yapılışı çok kolay. Püre krema sıkacağıyla tepsiye sıkılıyor ardından üzerine yumurta sürülüyor ve fırında kızarana kadar pişiriliyor.

6Colcannon
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Colcannon

Colcannon, İrlanda’nın geleneksel lezzetlerinden biri. Patates püresine tuz ve karabiberin yanı sıra soğan ve karalahana parçaları ekleniyor. Patates püresine sağlık katmak isteyenlere çok uygun.

7Gnocchi
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Gnocchi

İtalyan mutfağının güzeli gnocchi, patates püresi eklenmiş hamurdan yapılan, mantı ile makarna arası bir yemek. Özellikle domates sosunda pişirileni çok makbul olan gnocchi’yi bir tadan bir daha vazgeçemiyor.

8Gamja Jeon
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Gamja Jeon

Kore mutfağının bir tarifi olan gamja jeon için patatesler önce rendeleniyor sonra yağda kızartılıyor. Soya sosu ve sirkeden yapılan ve choganjang adı verilen bir sosla servis edilen gamja jeon’un görüntüsü bile iştah açıyor.

9Saag Aloo
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Saag Aloo

Hint mutfağının olmazsa olmazı körili yemeklerin patatesle yapılan versiyonlarından saag aloo, özellikle ülkenin kuzeyinde çok popüler. Ispanak, patates ve baharatlarla yapılan bu sağlıklı yemek et yemeyenlerin de favorilerinden olacak. Bu yemeğin bir de adı Aloo Gobi olan karnabaharlı versiyonu var.

10Salchipapas
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Salchipapas

Peru’da çok yaygın bir sokak lezzeti olan salchipapas için kızarmış patatesin üzerine sosis dilimleri ekleniyor. Ünlü bir sokak lezzeti olan yemek yanında coleslaw denen lahana salatası ve soslarla yeniyor.

11Pierogi
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Pierogi

Polonya’nın milli yemeği diyebileceğimiz pierogi de patates ve mantıyı tek tencerede bir araya getiren bir yemek. Pierogi’nin Osmanlı mutfağının piruhisi ile kuzen olduğunu söylesek yanlış olmaz herhalde.

12Poutine
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Poutine

Kanada’nın milli yemeği olarak görülen poutine, aslında ülkenin Fransız Kanadası diye bilinen bölgesine ait. Kızarmış patatesin üzerine süt kesiği parçaları serpiliyor ardından da bol miktarda et suyu sosu gezdiriliyor.

13Clapshot
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Clapshot

İskoçya mutfağının basit ama lezzetli yemeği clapshot’ın kökeni Orkney adalarında. Bu yemek patates püresinin yanı sıra turp, tuz, karabiber, yeşil soğan, dereotu ve kuru soğan kullanılarak yapılıyor.

14Tortilla Española
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Tortilla Española

İspanyol mutfağının bu ünlü yemeğini patatesli omlet diye özetlemek mümkün. Sıcak ya da soğuk olarak servis edilebilen tortilla española, ekmeğin arasında servis edildiğinde de bocadillo diye adlandırılıyor.

15Janssons Frestelse
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Jansson's Frestelse

İsveç’e ait Jansson's frestelse patates ve hamsi ile yapılıyor. Noel zamanı yenmesi adet olan bu yemek için incecik dilimlenmiş patatesler soğanlarla birlikte tepsiye diziliyor. Üzerine salamura çaça balığı, tuz ve karabiber ilave ediliyor. En üste ise krema ve ekmek kırıntıları serpiliyor.

16Röşti
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Röşti

İsviçre yemeği röşti ise genellikle kahvaltıda yenen bir yemek. Çıtır çıtır patates köfteleri ıspanak ve yumurtayla çok başarılı bir uyum sergiliyor. Kahvaltı sofranız için farklı bir seçenek olabilir.

17Shepherd’s Pie
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Shepherd’s Pie

Shepherd’s pie için ise et ve kızarmış patatesin en mükemmel beraberliği diye adlandırılabilir. Tepsiye yayılmış dana ya da kuzu kıymasının üzerine patates püresi onun üzerine de peynir konuyor. Artan malzemeyi değerlendirilmesi amacıyla ortaya çıkmış olan bu yemek bugün İngiltere denince ilk akla gelen lezzetlerden.

18Patatesli Samosa
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Patatesli Samosa

Hindistan mutfağının bir diğer muhteşem patatesli yemeği de patatesli samosa. İncecik yufkaya sarılmış nefis haşlanmış patatesli harç, sıvı yağda kızartılıyor ve ortaya çıtır çıtır bir börek çıkıyor. Türk damak zevkine de oldukça uygun bir yemek.

19Skordalia
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Skordalia

Komşumuz Yunanistan'ın skordalia'sı aslında bir tür patates püresi. Genellikle soğuk servis ediliyor. İçinde süt, peynir gibi malzemeler yerine bol miktarda sarımsak bulunuyor.

20Rende Patates Kavurması
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Rende Patates Kavurması

Çin'in başkenti Pekin'in ve çevresinin mutfağına ait bu yemek çok pratik ve lezzetli. Çıtır çıtır, baharatlı ve ekşi bir lezzete sahip olan bu yemek genellikle oda sıcaklığında, salata gibi servis ediliyor.

21Japon Patates Salatası
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Japon Patates Salatası

Japonların ünlü patates salatasının içinde iri soğan, salatalık ve havuç parçaları bulunuyor. Japon patates salatasının sosu ise mayonez, hardal ve pirinç sirkesiyle yapılıyor.

22Causa Rellena
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Causa Rellena

Dünyada patates denince ilk akla gelen ülkelerden biri olan Peru'nun bir diğer ünlü yemeği de causa rellena. Bir nevi kat kat patates salatası diyebileceğimiz causa rellena ülkede çok seviliyor. Patatese bu yemekte tavuk, balık, avokado gibi çeşitli malzemeler eşlik ediyor.

23Patatas Bravas
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Patatas Bravas

Patatas bravas da ünlü bir İspanya yemeği. Tapas menülerinde sürekli karşımıza çıkan patatas bravas, kızarmış patatese domates sosu ve mayonez eklenmesiyle elde ediliyor.

24Lorette Patatesleri
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Lorette Patatesleri

Fransa'ya ait bu yemeği bir tür profiterol olarak tarif etmek mümkün çünkü şu hamuruyla yapılıyor. Yumurtayla zenginleştirilmiş hamurun içine patates püresi ilave ediliyor ve sıvı yağda kızartılıyor.

25Hasselback Patatesi
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Hasselback Patatesi

Son dönemde "yelpaze patates" adıyla Türkiye'de de çok meşhur olan Hasselbeck patatesi aslında İsveç'in başkenti Stockholm'de doğmuş bir yemek. Üzerine tereyağı, peynir, kavrulmuş sarımsak ve yeşil soğan ilave ediliyor.

26Latke
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Latke

Doğu Avrupa'da Hanuka bayramı sofralarının olmazsa olmazlarından olan latke de tıpkı röşti gibi bir tür patates köftesi. Ancak Latke'nin röştiden farkı içine hamursuz ekmeği ve yumurta ilave edilmesi.

27Riivinkropsu
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Riivinkropsu

Riivinkropsu Finlandiya'da o kadar seviliyor ki marketlerde bu yemeği kolayca yapabilmek isteyenler için hazır rendelenmiş patatesler satılıyor.

28Bubble and Squeak
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Bubble and Squeak

Bubble and squeak, İngiltere mutfağına ait bir yemek. Patates püresi elde olan sebzelerle karıştırılıyor, köfte haline getiriliyor ve az yağda kızartılıyor. Ardından da yumurtayla birlikte servis ediliyor.

29Kanarya Patatesleri
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Kanarya Patatesleri

Kanarya Adaları'na ait bu küçük lezzet bombaları tuzlu ve sarımsaklı benzersiz bir lezzet. Yanında da kırmızı ya da yeşil Mojo sosuyla servis ediliyor.

30Boil Fish
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Boil Fish

Bahama Adaları'nda kahvaltıda tüketilen bu yemek oldukça besleyici ve lezzetli bir tür balık çorbası. İçinde bol miktarda biber ve yeşil limon bulunan boil fish bir anda iyi hissetmek isteyenler için.

31Dabeli
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Dabeli

Yine bir Hindistan yemeği: Gucarat mutfağına ait olan dabeli aslında bir sokak lezzeti. Patatesten bir sandviç olarak tanımlayabileceğimiz dabelinin üzerinde nar, üzüm, fıstık ve soğan bulunuyor.

32Haluj
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Haluj

Türkiye’de de çok iyi bilinen ve çok sevilen haluj, metez ya da hıngel gibi isimlerle de anılan bir tür mantı. “Çerkes mantısı” olarak da bilinen haluj’a ve benzerlerine Kafkaslarda çok sık rastlanıyor. Bu yemeğin Gürcistan’daki adı da khinkali.

33Kumpir
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Kumpir

Peki bu listeye Türkiye’den başka ne yakışırdı? Tabii ki kumpir! Fırında pişmiş patateslerin içine tereyağı, kaşar, Rus salatası, sosis, turşu ve daha neler neler konuyor. Lezzetsiz olması mümkün mü?

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