Dünyanın en sevilenleri arasına Türkiye'den bakın neler girdi

Haluj Türkiye’de de çok iyi bilinen ve çok sevilen haluj, metez ya da hıngel gibi isimlerle de anılan bir tür mantı. “Çerkes mantısı” olarak da bilinen haluj’a ve benzerlerine Kafkaslarda çok sık rastlanıyor. Bu yemeğin Gürcistan’daki adı da khinkali.