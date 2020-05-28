Dünyanın en iyisi seçilmişti! Hava sıcaklıkları yükselince...

"Geçen yıl yurt dışına ürünlerimizi göndermiştik ama dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle organik arı ürünlerine aşırı derecede talep oldu. Biz de önceliğimizi kendi insanımıza ayırdık. İç talep yeteri kadar var, bu nedenle de ihracatı düşünmüyoruz. Balımız organik olduğu için kısıtlı üretiliyor." Balın kilogramının 150-300 liraya satışa sunulması bekleniyor.