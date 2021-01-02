Dünyanın en eski mutfağının lezzetlerine tescil hamlesi

"Artık bu komisyonda bulunan belediyeler ve tüm kurumlar kendi alanında ve bölgesinde öne çıkan ürünlerin tescili için çalışacak. Komisyon ile beraber kentin tescilli ürün sayısını arttırmak istiyoruz. Bizim belirlediğimiz coğrafi işaret alması gereken 450 ürünümüz daha var."