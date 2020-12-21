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Hürriyet
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İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 21 Aralık 2020 - 16:38 | 

Dünyanın Dört Bir Yanından Yeni Yıl Kurabiyeleri

Yeni yıl ruhuna birkaç gün önceden girmenin en önemli etkenlerinden biri de birbirinden lezzetli kurabiyelerdir. Evin tüm odalarının mis gibi kurabiye kokmasıyla başlayan, mutfağınızın en güzel yerinde cam kavonazlarda sergilenen, noel süsleriyle dolu kurabiyeler tüm dünyanın vazgeçilmezleri arasında.

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1Buyrun dünyanın farklı yerlerinden gelen yılbaşı kurabiyelerine;
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Buyrun dünyanın farklı yerlerinden gelen yılbaşı kurabiyelerine;

2Lebkuchen
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Lebkuchen

Almanya'daki en popüler Noel kurabiyesi olan Lebkuchen, genellikle bal ve birçok baharatla yapılan zencefilli kurabiyedir.

3Biscotti
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Biscotti

Bir tür İtalyan kurabiyesi olan biscotti'nin diğer kurabiyelerden en önemli farkı iki kere pişirilerek hazırlanıyor olması.

4Madeleines
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Madeleines

Limon ve vanilya ile tatlandırılmış, kendine özgü şekilleriyle tanınan narin, yumuşak küçük kekler, Fransızların vazgeçilmezleri arasında.

5Stroopwafels
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Stroopwafels

En iyi bilinen Hollanda tatlısı olan Stroopwafels, karamel dolgulu olan çıtır waffle sandviç kurabiyeleridir.

6Brigadeiros
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Brigadeiros

Popüler Brezilya yer mantarı, tatlı yoğunlaştırılmış süt ve tereyağının şekerleme benzeri bir kıvama getirilmesiyle yapılan Brigadeiros, çoğunlukla çikolata ve hindistancevizi olmak üzere birçok tat ile süslenen kurabiyelerdendir.

7Chrusciki
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Chrusciki

Kızarmış hamur şeritlerinden yapılmış ve pudra şekeri serpilmiş bu melek kanatlarına benzeyen kurabiyeler Polonyalıların en sevdiği tatlar arasında.

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