Dünyanın Dört Bir Yanından Yeni Yıl Kurabiyeleri

Brigadeiros Popüler Brezilya yer mantarı, tatlı yoğunlaştırılmış süt ve tereyağının şekerleme benzeri bir kıvama getirilmesiyle yapılan Brigadeiros, çoğunlukla çikolata ve hindistancevizi olmak üzere birçok tat ile süslenen kurabiyelerdendir.