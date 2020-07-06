Dünyanın dört bir yanından insanlar çikolata yemek için oraya gidiyor
Çikolata denince akla gelen şehirlerde hangi çikolatacılar en iyisi diye hiç merak ettiniz mi? İşte Avrupa’nın en meşhur çikolatacıları...
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1
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İspanyolların kakaoyu keşfetmesiyle kakao çekirdeklerinin Avrupa’ya ilk kez getirildiği 7 Temmuz 1550 tarihi, her yıl dünya genelinde Çikolata Günü olarak kutlanıyor. Tadı, kokusu ve farklı çeşitleriyle pek çok kişinin kendini durduramadan yediği bu enfes lezzet, içeriğindeki lifin yanı sıra magnezyum, potasyum, bakır, fosfor, çinko gibi minerallerle de sağlığımıza fayda sağlıyor. Peki, çikolata denince akla gelen şehirlerde hangi çikolatacılar en iyisi diye hiç merak ettiniz mi? İşte Avrupa’nın en meşhur çikolatacıları...
2
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Valor, Madrid
İspanyol denizci Don Cortez tarafından keşfedilerek dünya pazarına ilk kez bir içecek olarak giren çikolata, bugün eritilmişinden dondurulmuşuna kadar her şekilde hayatımızı tatlandırıyor. Kakaonun keşif ülkesi İspanya’nın en iyi çikolatacıları için doğru adres ise Madrid. Özellikle benmari usulü eritilmiş çikolata konusunda ustalaşan Valor, önünüze gelen Churros ile yenen çikolatasıyla kendine aşık ediyor.
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Moulin Chocolat, Madrid
Saf çikolatanın yanında çikolatalı tatlılara da düşkünseniz Moulin Chocolat, tam size göre bir çikolata mağazası. Hamurun çikolatayla buluştuğu en lezzetli yer olan bu mağazada şefin bu enfes tatla harikalar yaratmasını deneyimleyebilirsiniz. Günün hangi saatinde giderseniz gidin, tüm çikolatalar taptaze sizi bekliyor olacak.
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Elisabeth, Brüksel
Çikolatanın başkenti olarak bilinen Belçika’da çikolata müzeleri, kokusuyla büyüleyen fabrikaları ve elbette çikolata dükkanları sizi kendine çekecek. Sadece çikolata yemek için bile Brüksel’e uçak bileti alabilirsiniz. Brüksel sokaklarındaki yürüyüşünüz esnasında Elisabeth’in önünden geçerken ilk olarak beze kuleleri ilginizi çekecek ve siz de kendinizi içeride bulacaksınız. Yoğun çikolatalarıyla öne çıkan bu dükkan, doyumluk çikolata arayanlar için oldukça ideal…
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Leonidas, Brugge
Brugge sokaklarında yürürken bir anda burnunuza dayanılmaz taze çikolata kokusu gelebilir… Herkesin damak tadına uygun bin bir çeşit çikolataya ev sahipliği yapan Leonidas, ikram kültürüyle de konuklarının beğenisini kazanıyor.
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Neuhaus, Gent
Neuhaus, çikolata yapımını bir sanat haline getirmiş nadide dükkanlardan biri olarak beğeni topluyor. Baharat ile çikolatayı da mükemmel bir şekilde harmanlayan Neuhaus, Gent seyahatinizde uğramanız gereken en özel yerlerden biri.
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La Maison Cailler Chocolate Factory, Broc
La Maison Cailler Chocolate Factory, bir çikolata fabrikası olmasıyla beraber içinde atölyelere, konsept partilere ve aynı zamanda iştah açan bir çikolata dükkanına ev sahipliği yapıyor. Turlarla ulaşım sağlayabileceğiniz bu muhteşem yerde adeta kendinizi Charlie'nin Çikolata Fabrikası setinde zannedebilirsiniz. İstediğiniz kadar çikolatanın tadına bakabilir, muhteşem bir lezzet şöleni yaşayabilirsiniz.