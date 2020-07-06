Dünyanın dört bir yanından insanlar çikolata yemek için oraya gidiyor

İspanyolların kakaoyu keşfetmesiyle kakao çekirdeklerinin Avrupa’ya ilk kez getirildiği 7 Temmuz 1550 tarihi, her yıl dünya genelinde Çikolata Günü olarak kutlanıyor. Tadı, kokusu ve farklı çeşitleriyle pek çok kişinin kendini durduramadan yediği bu enfes lezzet, içeriğindeki lifin yanı sıra magnezyum, potasyum, bakır, fosfor, çinko gibi minerallerle de sağlığımıza fayda sağlıyor. Peki, çikolata denince akla gelen şehirlerde hangi çikolatacılar en iyisi diye hiç merak ettiniz mi? İşte Avrupa’nın en meşhur çikolatacıları...