Dünyanın dört bir yanından evde de yapabileceğiniz sokak lezzetleri
Sokak lezzetleri ulusal mutfakların en önemli parçalarından. Birçok ülkenin sokak lezzetleri dünyanın en tanınmış yemekleri arasında yer alıyor. Sizin için İngiltere'den Tayland'a evde yapabileceğiniz pratik sokak lezzeti tarifleri derledik.
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Fish and chips tarifi
Fish and chips, İngiltere denince ilk akla gelen lezzetlerden. Sokak lezzeti kavramının tam karşılıklarından biri olan fish and chips için genelde beyaz etli bir balık kullanılıyor. Dışı akışkan bir hamurla kaplanan ve derin yağda kızartılan balıklar, kızarmış patates ve tartar sosla servis ediliyor. Geleneksel olarak gazete kağıdı içinde servis edilen fish and chips’i biz biraz Türk damak zevkine göre ayarladık. İşte malzemeleri ve yapılış aşaması…
Krep Türkiye’de de çok sevilen bir lezzet ama Fransa’da bir sokak lezzeti olduğunu biliyor muydunuz? 13’üncü yüzyılda keşfedilen bu lezzete odaklanan krepe mekanlarında ıspanaklıdan muzluya, çilekliden peynirliye çeşit çeşit ürünlerle karşılaşmak mümkün. Sizin için kendinizi Fransa sokaklarında hissetmenizi sağlayacak bir krep tarifi hazırladık. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları...
Currywurst, Almanya’da özellikle de Berlin’de her köşe başında karşımıza çıkabilen bir sokak lezzeti. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan currywurst’un lezzeti domates sosundan ve köriden geliyor. Ketçaptan konserve domates sosuna birçok farklı malzemeyle yapılan bu sosa kayısı reçeli ya da kola bile koyan var. Sizin için bu tarifler arasında Türk damak zevkine en uygun olanı aşağıda adım adım anlattık. Afiyet olsun…
Hindistan hem nüfus hem de yüzölçümü açısından çok büyük bir ülke. Bu nedenle Hindistan mutfağı denince bölgelere göre büyük farklılıklar görülüyor. Kalan puri ülkenin güney bölgesinde karşımıza çıkan bir sokak lezzeti. Tamamen vegan bir tarif olan kalan puri evde de kolayca yapılabilecek malzemelerden oluşuyor. İşte kalan puri yapımı için gerekli malzemeler ve yapılış aşamaları...
Panelle, İtalya’ya ait bir sokak lezzeti. Sicilya adasının Palermo şehrine ait bir lezzet olan panelle için yağda kızartılmış bir tür humus diyebiliriz. Tarifi çok basit olan panelle için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Siz de bu tarifi evinizde mutlaka denemelisiniz, çok beğeneceğinizden eminiz. Şimdiden elinize sağlık…
Taco son yıllarda ülkemizde de popüler bir lezzet ancak asıl çıkış noktası Meksika. Bir sokak lezzeti olan taco çok basit bir biçimde hazırlanıyor ve soğan, kişniş ve limon suyuyla servis ediliyor. Siz de aslına uygun hakiki bir taco yapmak istiyorsanız malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun...
Tayland’ın en ünlü sokak lezzetlerinden biri satay adı verilen şişte pişmiş et parçaları. Tavuk ya da kırmızı etle yapılabilen satay, yanında soslarla servis ediliyor. Bu tarifimizde tavuk satay’a nefis bir fıstık ezmesi sosu eşlik ediyor. İşte malzemesinin çok olmasına rağmen yapılışı oldukça kolay olan fıstık ezmesi soslu tavuk satay tarifi…