Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: Instagram
Haber Giriş: 20 Şubat 2020 - 15:40,
Dünyada keşfedilmesi gerekenler arasına Türkiye'den bir tek o girdi
Sizin için suşisi en güzel mekanları listeledik. Özellikle deniz mahsulü sevenlerin bayılacağı çeşitleriyle suşiyi bir de buralarda deneyin…
Genel olarak Japon mutfağında pirinç sirkesi ile hazırlanmış pilav yemeklerine suşi adı veriliyor. Çok farklı malzemelerle ve farklı sarım teknikleriyle yapılabilen suşi, son yıllarda ülkemizde de en favori lezzetler arasında yer alıyor. Sizin için suşisi en güzel mekanları listeledik. Özellikle deniz mahsulü sevenlerin bayılacağı çeşitleriyle suşiyi bir de buralarda deneyin…
PF Changs
Batı Ataşehir’de bulunan PF Changs, yıllardır Asya mutfağı denince akla ilk gelen adreslerden. Çin yemeği konusunda da oldukça uzman olan PF Changs’in suşi menüsünde acılı ve vejetaryen seçenekler de bulunuyor.
Zuma
İstinye Park'ta bulunan Zuma, kendisini “çağdaş Japon izakaya” olarak tanıtıyor. Üç ayrı mutfaktan çıkan yemekleri arasında özellikle daikoku menüsü çok seviliyor.
Aqua Restaurant – Four Seasons Hotel Bosphorus
Menüsünün tamamı deniz ürünlerinden oluşan Aqua Restaurant’ın balıkları ve diğer yemekleri de çok lezzetli ancak suşisi de mutlaka tadılmalı. Ancak aklınızda olsun pazar günleri suşi servisi yapmıyorlar.
360
İstanbul’un manzarasıyla meşhur adreslerinden biri olan 360’ın menüsünün önemli bir kısmını suşi seçenekleri oluşturuyor. 15 parçalık “Super Mix” adlı set menüde her zevk için bir şeyler var.
Banyan
Ortaköy’de bulunan Banyan’da farklı Asya mutfaklarından örnekler bulunuyor. Ancak suşi seçenekleri de yabana atılmamalı. Kıvırcık saçlı çıtır kalamar roll, tırtıl roll gibi esprili isimleri olan bu yemekleri denemeniz şart.
Wagamama
Kanyon'da yer alan Wagamama, 20 yıla yakın süredir kalitesi ile Asya restoranı olarak hizmet veriyor. Açık mutfak usulü çalışan restoranda dilerseniz şefleri yemek yaparken izleyebilirsiniz.
Sushi Lab
Akaretler’de yer alan Sushi Lab, ürünlerini bir laboratuvar hassasiyetiyle hazırlıyor. Klasikler ve spesiyalleri bir arada bulunduran dev suşi setleri seçmekte zorlananların yardımına koşuyor.
Konoha
Konoha’da suşinin yanı sıra Çin ve Tayland mutfaklarından çeşitler bulunuyor. Bir kısmı geleneksel, bir kısmı da modern çeşitlerden oluşan suşi seçkisini beğeneceğinizden eminiz. Konoha’nın Maslak ve Acıbadem’de şubeleri var.
SushiCo
Asya’nın fast food'u olarak da bilinen SushiCo’nun sadece İstanbul’da 20’den fazla şubesi bulunuyor. Diğer Asya mutfaklarını da servis eden SushiCo’nun set menüleri özellikle tavsiyemiz.
Far East
İstinye’nin bir diğer suşicisi de Far East. 57 parçalık suşi seti her şeyden biraz biraz yemek isteyenler için. Üstelik Far East de sadece suşiyle yetinmeyip Çin yemeklerini de menüsüne katmış adreslerden.
Kaen Sushi
Koşuyolu’nda bulunan Kaen Sushi’nin her şeyi oldukça lezzetli. Mekanın adında suşi geçmesi sizi şaşırtmasın, Kaen’de erişteler, udon’lar, tavuk etli ve dana etli sıcak yemekler de servis ediliyor.
Yak’o Sushi & Noodle
Maslak’ta bulunan Yak’o’da o kadar çok çeşit var ki seçmekte zorlanabilirsiniz. Sadece suşi değil mono’lar, donburi’ler, katsu ve furai’ler bulabilirsiniz. Ayrıca Çin mutfağından etli ve sebzeli yemekleri de çok seveceksiniz.
Fenix
Fenix’in menüsünde bir sayfa sadece suşilere ayrılmış. Deniz ürünleriyle yapılan klasik suşilerin yanında etle yapılan beef roll, kaz ciğeriyle yapılan unagi foie gras roll gibi seçenekleri de mevcut.
İnari Omakase Japanese Restaurant
Kuruçeşme’de bulunan İnari’nin menüsü gerçekten çok geniş. Dorama roll, ika kurai roll gibi mekanın imzası olan maki çeşitleriyle farklı tatlar deneyebilirsiniz.İnari'nin The Worlds 50 Best Restaurants seçkisinin "keşfedilmesi gerekenler" listesinde yer aldığını da not edelim.
31