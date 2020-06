Dünyada bir örneği daha yok! Burada tüm yemekler mantarla yapılıyor

Sadece mantar üzerine kurulu bir restoran örneği olmadığını söyleyen İsmail Gülel, "Yaptığımız mantar çorbamızın tadına bakan uluslararası gurmeler bile ’Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir mantar çorbası yok’ diyor. Dünyanın her yerinde balık veya et restoranlarını bulabiliriz ancak sadece mantar üzerine kurulu bir restoran örneği yok" dedi. Müşterilerinin farklı yemeklerin tadına bakmasını sağladıklarını belirten Gülel, "Menümüzde bulunan yemekler dünyanın herhangi bir yerinde tadına bakabileceğiniz yemeklerden oluşmuyor. Buraya gelen konuklarımız menüye baktıklarında ilk defa karşılaştıkları yemekleri görüyor. Bunun için şeflerimiz, misafirlerimizden yemek seçimini kendilerine bırakmalarını istiyor. Böylelikle masadaki her bir kişinin bir yemeğin tadına bakmasındansa farklı yemeklerin tadına bakmasını sağlıyoruz" diye konuştu.