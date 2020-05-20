Dünya sadece 36 adet bulunuyor! 'Herkes evinde yapabilir'

Afyonkarahisar mutfağının her aile bütçesine uygun olduğunu aktaran Ekin, “Bizim mutfağımız tahıllara dayalı. Düğü, bulgur bütün evlerde mevcut bu ürünler. Düşük maliyetle olan ürünlerdir. O yüzden biz şu an köfteleri dahi yarı kıyma yarı düğü ile yapıyoruz. Bizim mutfağımız çok mütevazıdır. Herkes rahatlıkla evinde bu yemekleri hazırlayabilir” ifadelerini kullandı.