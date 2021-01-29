Dünya Mutfağından Türk Mutfağına Benzer Yiyecekler
Kiminin malzemesi, kiminin lezzeti, kiminin de sunumu benziyor…
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1
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Noodle-Erişte
Hamurun ince ince kesilmesiyle yapılan erişte, köylerden kentlere hepimizin sevdiği kış yiyecekleri arasında yer alıyor. Makarnaya alternatif olarak tüketilen eriştenin, dünyadaki alternatifi noodle desek doğru olacaktır.
2
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Wrap-Dürüm
Evet benziyorlar ama aynı değiller. Wrap, içerisinde daha fazla malzeme barındıran, bazen sadece pişmiş sebzelerden de yapılabilen, boyut olarak da dürüme göre daha küçük bir yiyecek. Dürümün ise ana malzemesi mutlaka et.
3
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Calzone-Pide
Calzone için İtalyan pidesi de diyebiliriz, kapalı pizza da. Bildiğimiz pizza malzemeleri ve hamurunun kapalı şekilde hazırlanmasıyla yapılıyor.
4
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Tabule-Kısır
Neredeyse aralarında fark yok denecek kadar az. Tabule, Lübnan mutfağına ait bir ürün. Kısırdan tek farkı içerisine daha fazla yeşillik girmesi.
5
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Risotto-Pilav
Risotto için İtalya pilavı diyebiliriz. Et, tavuk veya sebze suyuyla pişirilerek lezzetlendirilir ve krema kıvamındadır. Pilavı anlatmaya ne hacet…
6
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Macaron-Acı badem kurabiyesi
Biraz da tatlı konuşalım. Macaron pişirmesi çok aşamalı ve zahmetli. Acıbadem kurabiyesi için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Macaronlar rengarenk, Acıbadem kurabiyesi tek renk. İkisi de ağızda dağılıyor, ikisi de çok leziz.