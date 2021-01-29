MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz İncili Gastronomi RehberiDünya Mutfağından Türk Mutfağına Benzer Yiyecekler
Geriİncili Gastronomi Rehberi Dünya Mutfağından Türk Mutfağına Benzer Yiyecekler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 29 Ocak 2021 - 13:33 | 

Dünya Mutfağından Türk Mutfağına Benzer Yiyecekler

Kiminin malzemesi, kiminin lezzeti, kiminin de sunumu benziyor…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Noodle-Erişte
Abone Olgoogle-news

Noodle-Erişte

Hamurun ince ince kesilmesiyle yapılan erişte, köylerden kentlere hepimizin sevdiği kış yiyecekleri arasında yer alıyor. Makarnaya alternatif olarak tüketilen eriştenin, dünyadaki alternatifi noodle desek doğru olacaktır.

2Wrap-Dürüm
Abone Olgoogle-news

Wrap-Dürüm

Evet benziyorlar ama aynı değiller. Wrap, içerisinde daha fazla malzeme barındıran, bazen sadece pişmiş sebzelerden de yapılabilen, boyut olarak da dürüme göre daha küçük bir yiyecek. Dürümün ise ana malzemesi mutlaka et.

3Calzone-Pide
Abone Olgoogle-news

Calzone-Pide

Calzone için İtalyan pidesi de diyebiliriz, kapalı pizza da. Bildiğimiz pizza malzemeleri ve hamurunun kapalı şekilde hazırlanmasıyla yapılıyor.

4Tabule-Kısır
Abone Olgoogle-news

Tabule-Kısır

Neredeyse aralarında fark yok denecek kadar az. Tabule, Lübnan mutfağına ait bir ürün. Kısırdan tek farkı içerisine daha fazla yeşillik girmesi.

5Risotto-Pilav
Abone Olgoogle-news

Risotto-Pilav

Risotto için İtalya pilavı diyebiliriz. Et, tavuk veya sebze suyuyla pişirilerek lezzetlendirilir ve krema kıvamındadır. Pilavı anlatmaya ne hacet…

6Macaron-Acı badem kurabiyesi
Abone Olgoogle-news

Macaron-Acı badem kurabiyesi

Biraz da tatlı konuşalım. Macaron pişirmesi çok aşamalı ve zahmetli. Acıbadem kurabiyesi için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Macaronlar rengarenk, Acıbadem kurabiyesi tek renk. İkisi de ağızda dağılıyor, ikisi de çok leziz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi