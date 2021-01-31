Dünya Mutfağından Mantı Çeşitleri

Mantı, Türk mutfağında yeri hep özel olan yiyeceklerden biri. Özel günlerde, büyük toplanmalarda mutlaka yerini alır. Yapması zahmetlidir ama asla vazgeçilmez. Mantıyla ilişkimiz sadece bizim kültürümüzde böyle değil belli ki. Gelin dünya mutfaklarından mantı örneklerine bakalım;
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1
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Khinkali
Gürcü mutfağına ait bir tür mantı. Hamurun içine doldurulan baharatlı etle yapılan Khinkali, kapatma biçimiyle şahane bir sunumu da beraberinde getiriyor.
2
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Buuz
Buuz, bir Moğol mantısı. Diğer mantılardan ayrılan en belirgin özelliği ise; buharda pişiyor olması.
3
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Dumpling
Çin mantısı olan Dumpling, kuzu ya da dana eti arasında tercih yapılarak hazırlanabilir. İçerisine lahana ve zencefil de ilave edilince geriye Çin mantısının lezzetine bakmak kalıyor.
4
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Pierogi
Ülkemizin birçok noktasında piruhi ismiyle tanınan bu mantı, ister tuzlu ister tatlı olarak hazırlanabiliyor. Kızartmak ya da haşlamak arasındaki tercih size kalmış. Az malzemeli, çok lezzetli…