Dünya Makarna Günü'ne özel birbirinden nefis makarna ve makarna sosu tarifleri

Somonlu tagliatelle tarifi Makarna sevmeyen var mı? Olduğunu sanmıyoruz. Hele bazılarımız her öğün olsa her öğün makarna yiyebilecek seviyede seviyor. Peki bugün makarnanızı farklı bir sosla lezzetlendirmeye ne dersiniz? Sizin için somonla nefis bir tagliatelle tarifi hazırladık. Oldukça da pratik olan bu makarna tarifini siz de çok beğeneceksiniz. Afiyet olsun...