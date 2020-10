Dünya Makarna Günü'ne özel birbirinden nefis makarna ve makarna sosu tarifleri

İki peynirli mac and cheese tarifi İngilizce "makarna ve peynir" anlamına gelen mac and cheese'i bol peynirli fırın makarna olarak özetlemek mümkün. Filmlerde ve televizyon dizilerinde sık sık karşımıza çıkan mac and cheese'i siz de evinizde kolayca yapabilirsiniz. İki farklı peyniri bir araya getiren mac and cheese tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun...