Dünya Kahvaltı Günü bu yıl sosyal medya üzerinden kutlandı

Açıklama şöyle devam etti: "Türkiye’nin en uzun caddesi olan İskele Caddesi üzerinde kurulacak olan kahvaltı sofrası ile kutlanması planlanan, ancak korona virüs nedeniyle sosyal medya aracılığıyla insanların bireysel paylaşım ile kutlanan Dünya Kahvaltı Günü büyük bir ilgi gördü. Bu süreçte desteklerini bizden esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na özellikle teşekkürlerimizi arz ettiğimizi belirtmek isteriz. Ayrıca, Avrupa Birliği (AB) Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı’ya ve ülkemizi dünyanın her noktasında temsil eden büyükelçiliklerimize, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emiz Bilmez ve ilçe belediye başkanlarına, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli’ye, 365 oda/borsa camiasına ve yönetim kurulu başkanlarına, Avrupa Birliği (AB) Delegasyonuna, diğer şehirlerdeki Van dernek ve federasyonlara, ilimizdeki sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve derneklere, iş örgütü temsilcilerine, kadınlara, üniversitemiz akademisyenlerine, basın mensuplarına, sosyal medya fenomenlerine, ülkemizdeki 82 milyon vatandaşımıza ve özelde kentimiz esnafı, tüm dinamikleri ile Van halkına ve dünyanın birçok noktasından paylaşım yapanlara teşekkürü bir borç biliriz.”