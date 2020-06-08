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Hürriyet
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Yemek Kültürü
AA ve İHA
Haber Giriş: 08 Haziran 2020 - 10:26,

Dünya Kahvaltı Günü bu yıl sosyal medya üzerinden kutlandı

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) öncülüğünde Van kahvaltısının dünyaya tanıtılması amacıyla 7 Haziran'ın "Dünya Kahvaltı Günü" olarak kutlanması için etkinlik düzenlendi.

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Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) öncülüğünde Van kahvaltısının dünyaya tanıtılması amacıyla 7 Haziran'ın "Dünya Kahvaltı Günü" olarak kutlanması için etkinlik düzenlendi.

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Kent genelinde büyük destek bulan etkinlikte, Vanlılar, evlerinde hazırladıkları kahvaltı sofralarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

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Bu yıl düzenlenmesi planlanan kahvaltı festivalinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iptal edilmesinden dolayı evlerinden kampanyayı destekleyen Vanlılar, yaylalarda yetişen bitkilerle yapılan otlu peynir, un, tereyağı ve yumurta karışımıyla hazırlanan murtuğa, kavut, kavurmalı yumurta, cacık, süt kaymağı ve karakovan balı gibi farklı ürünlerin bulunduğu ürünlerle hazırladıkları kahvaltılara ait görüntüleri #dunyakahvaltıgunu ve #theworldbreakfastday etiketiyle paylaşarak, Van kahvaltısını tanıtmaya çalıştı.

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Kentteki kahvaltı salonlarında da "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği nedeniyle yoğunluk yaşandı.

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Kahvaltı salonu işletmecisi Fariz Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van kahvaltısının tüm dünyada tanınması amacıyla yapılan çalışmayı anlamlı bulduklarını söyledi.

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7 Haziran'ın Dünya Kahvaltı Günü olarak kutlanması gerektiğini belirten Gül, şunları söyledi:

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"Koronavirüs salgını olmasaydı, kalabalık bir katılımla geniş bir sofra kurarak 7 Haziran'ı Dünya Kahvaltı Günü olarak kutlamayı planlamıştık. Salgın sebebiyle bu etkinliği gerçekleştiremedik."

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"Çektiğimiz kahvaltı fotoğraflarını sosyal medya hesaplarımızda paylaştık. İnşallah gelecek yıllarda bu kutlamaları gerçekleştireceğiz."

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Ailesiyle kahvaltı yapmaya gelen Dilek Kayman da Van kahvaltısının, Van'ın önemli kültürel değerlerinden biri olduğunu belirtti.

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Van kahvaltısının dünyada tanınması gerektiğini aktaran Kayman, "Van kahvaltısı, çeşitliliği ve yöresel lezzetleri çok fazla olan bir öğün. İnsanlar evlerinde hazırladıkları kahvaltı sofralarını sosyal medya hesabından paylaşarak 7 Haziran'ın Dünya Kahvaltı Günü olarak kutlanmasını istiyor. Biz de kahvaltı çeşidinin bol olduğu soframızı, sosyal medya hesabımızda paylaşarak etkinliğe katıldık. Van kahvaltısını yerinde tatmak güzeldir, diyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kubilay Demir ise Türkiye'de kahvaltı deyince akla Van'ın geldiğini ifade ederek, "Bir yerin özel ürünlerini tanıtmak için böyle etkinliklerin yapılmasını çok anlamlı buluyorum. Kahvaltı soframızı sosyal medyada üzerinden paylaşarak etkinliğe destek verdik. Van kahvaltısını yerinde tatmak daha lezzetli oluyor. Vatandaşlara Van kahvaltısını mutlaka Van'da yapmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

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Van Ticaret ve Sanayi Odası da, 7 Haziran'ın "Dünya Kahvaltı Günü" ilan edilmesine yönelik başlattığı çalışmalara destek verenler için bir teşekkür mesajı yayımladı.

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Van TSO’dan yapılan açıklamada, “İlk olarak 2014 yılında Guinness Rekorlar Kitabına ‘Dünyanın En Kalabalık Kahvaltı Sofrası’ ile adını yazdıran Van kahvaltısı, dünyanın her noktasında daha tanınır hale gelmiştir. Yine odamız tarafından Van Kahvaltısının Garanti Markası tescili yapılmış, kahvaltıda yer alan yöresel ürünlerin coğrafi işaret tescili gerçekleştirilmiştir. 2019 yılı içerisinde 2020 yılı Haziran ayının ilk pazar günü (7 Haziran) Dünya Kahvaltı Günü ilan edilmesiyle ilgili başta Birleşmiş Milletler olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi, yabancı ülkelerin büyükelçilikleri ile kurum ve kuruluşlara resmi yazılar gönderilmiş ve destekleri talep edilmiştir. Ve tarih 7 Haziran 2020’yi gösterdiğinde iş ortağımız ve en büyük destekçimiz Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu ile ülkemiz ve dünyanın her noktasından desteklerle Dünya Kahvaltı Günü kutlandı" denildi.

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Açıklama şöyle devam etti: "Türkiye’nin en uzun caddesi olan İskele Caddesi üzerinde kurulacak olan kahvaltı sofrası ile kutlanması planlanan, ancak korona virüs nedeniyle sosyal medya aracılığıyla insanların bireysel paylaşım ile kutlanan Dünya Kahvaltı Günü büyük bir ilgi gördü. Bu süreçte desteklerini bizden esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na özellikle teşekkürlerimizi arz ettiğimizi belirtmek isteriz. Ayrıca, Avrupa Birliği (AB) Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı’ya ve ülkemizi dünyanın her noktasında temsil eden büyükelçiliklerimize, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emiz Bilmez ve ilçe belediye başkanlarına, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli’ye, 365 oda/borsa camiasına ve yönetim kurulu başkanlarına, Avrupa Birliği (AB) Delegasyonuna, diğer şehirlerdeki Van dernek ve federasyonlara, ilimizdeki sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve derneklere, iş örgütü temsilcilerine, kadınlara, üniversitemiz akademisyenlerine, basın mensuplarına, sosyal medya fenomenlerine, ülkemizdeki 82 milyon vatandaşımıza ve özelde kentimiz esnafı, tüm dinamikleri ile Van halkına ve dünyanın birçok noktasından paylaşım yapanlara teşekkürü bir borç biliriz.”

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"Son olarak adını yazamadığımız tüm destekçilerimizi de minnetle selamlıyoruz. Ümidimiz ve temennimiz 2021 yılında insanların bir araya gelerek festival havasında Dünya Kahvaltı Günü’nü kutlamasıdır. Bu hususta, bugün itibariyle çalışmalarımızın devam edeceğini yine kentimizin en önemli kültürü olan Van kahvaltısını gelecek nesillere bırakmak üzere sorumluluğumuzun bilinci ile hareket edeceğimizin bilinmesini isteriz. Tüm dünya halklarını; tarih şehri, suyun ve güneşin başkenti olan Van’ın vazgeçilmezi Van kahvaltısını tatmak üzere davet ediyor, bir kez daha Dünya Kahvaltı Günü’nü kutluyoruz."

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