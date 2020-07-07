Dünya Çikolata Günü'ne özel birbirinden nefis çikolatalı tarifler

Çikolata kaplı sandviç kek tarifi Son zamanlarda oldukça popüler olan bir tarifimiz var. Çikolata kaplı sandviç kek... Büyüklerin de çocuklar kadar sevdiği çikolata kaplı sandviç kek, evde kolayca yapılabilir. Tek ihtiyacınız olan her evde bulunan kek malzemeleri. Dilerseniz kremasına farklı malzemeler ekleyerek lezzetini çeşitlendirebilirsiniz de... Marketten aldığınız çikolata kaplı sandviç kekleri aratmayacak bu nefis tarifi çok beğeneceğinize eminiz. Şimdiden afiyet olsun...