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Haber Giriş: 19 Temmuz 2020 - 12:45,

Dondurma gününe özel serinletici dondurma tarifleri

Dünya dondurma günü 1984'ten bu yana, her yıl Temmuz ayının üçüncü pazar günü kutlanıyor. Bol bol dondurma yiyerek kutlayacağınız bugünde biz de dondurma tariflerini sizler için derledik. Kakaolu, sütlü,naneli,kavunlu gibi birçok çeşidi ile gönüllere taht kuran dondurmanın dünyada da çok farklı örnekleri var. Mesela, ahtapotlu, sarımsaklı, biberli gibi ilginç tatlara rastlamak da mümkün. O zaman gelelim lezzetli dondurma tariflerine...

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1Sütsüz pratik dondurma tarifi
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Sütsüz pratik dondurma tarifi

Dondurmayı çok seviyor ama süt ürünleri tüketmek istemiyor olabilirsiniz. Bu durumda sizin için nefis bir sütsüz dondurma tarifi hazırladık. Kokulu kavunların bol olduğu dönemde yaparsanız lezzeti katlanacaktır, unutmayın.

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2Vanilyalı dondurma tarifi
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Vanilyalı dondurma tarifi

Yaz aylarının kurtarıcısı, sıcakları bir nebze unutturan dondurmayı evde hazırlamak çok basit. Çocuklarınıza güvenle yedirebileceğiniz vanilyalı dondurma nasıl yapılır? Evde ailenize kolayca hazırlayabileceğiniz pratik vanilyalı dondurma tarifi..

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3Tahinli dondurma tarifi
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Tahinli dondurma tarifi

Sıcak yaz aylarında sizi ve ailenizi serinletecek çok lezzetli bir yaz tatlısı...Canınızın istediği her anda kolayca hazırlayabilir, dondurma zevkini evde de yaşayabilirsiniz. Peki tahinli dondurma nasıl yapılır?

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4 Naneli dondurma tarifi
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Naneli dondurma tarifi

Naneli dondurma ferahlatıcı tadıyla sıcaktan bunalan bünyelere ilaç gibi gelecek. Özellikle çikolata gibi yoğun lezzetlerin yanında servis ettiğiniz naneli dondurma, tatlıyı kesecek. Üstelik yapılışı da çok kolay olan naneli dondurmayı siz de mutlaka denemelisiniz.

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5Antep fıstıklı dondurma tarifi
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Antep fıstıklı dondurma tarifi

Bu sıcak yaz aylarında istediğiniz Antep fıstıklı dondurmayı evinizde yapma fırsatı elinizde. Parça parça fıstığın görüntüsü dondurmanızın lezzetini arşa çıkarakacak. İşte tarifi...

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6Çilekli dondurma tarifi
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Çilekli dondurma tarifi

Çilekli dondurma yazın kavurucu sıcaklarını unutturacak. İçinizi serinletecek buz gibi dondurma nasıl yapılır?

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7Dondurma şöleni tarifi
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Dondurma şöleni tarifi

Yemeklerin üzerine hafif bir lezzet arıyorsanız dondurma tam size göre. İster tatlıların yanına, ister meyvenin yanına dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

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8Çikolatalı yoğurtlu dondurma tarifi
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Çikolatalı yoğurtlu dondurma tarifi

Çikolatalı dondurma büyüklerin de çocukların da çok sevdiği bir lezzet. Bu kadar sevilen dondurmayı evinizde yoğurtla yapıp lezzetine biraz da sağlık katmaya ne dersiniz? Tadına doyamayacağınız çikolatalı yoğurtlu dondurmanın tarifini aşağı bırakıyoruz. Bir kere denediğinizde favori tarifleriniz arasına girdiğini göreceksiniz.

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9Kavunlu dondurma tarifi
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Kavunlu dondurma tarifi

Kavun yaz aylarının olmazsa olmaz meyvesi. Mis gibi kokusu, bol sulu yapısıyla sıcak günlerde tadına doyamadığımız kavundan dondurma yapmaya ne dersiniz? Yapılışı da oldukça kolay ve pratik olan kavunlu dondurma tarifini aşağıda bulabilirsiniz. Bu yaz vazgeçilmeziniz olacağını garanti edebiliriz.

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10Çilekli muz dondurma tarifi
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Çilekli muz dondurma tarifi

Muzun ne kadar güzel bir dondurma malzemesi olduğuna inanamayacaksınız. Dondurulmuş muz ile hazırlayacağınız bu dondurma oldukça pratik. Peki nasıl yapılır?

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11Krokan fındıklı dondurma tarifi
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Krokan fındıklı dondurma tarifi

Krokanlı pasta olur da dondurma olmaz mı? Bu leziz tatlının tarifi bizden yemesi sizden. Dondurmanın içindeki kıtır kıtır krokanın lezzetini herkes çok sevecek.

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12Sakızlı dondurma tarifi
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Sakızlı dondurma tarifi

Bu sıcak yaz aylarında, kendi evinizde kısa sürede hazırlayacağınız leziz bir dondurma. Kahveye çok yakışan damla sakızı bir de dondurmada deneyin. Peki sakızlı dondurma nasıl yapılır?

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13Kahveli dondurma tarifi
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Kahveli dondurma tarifi

Kahvenin keskin tadı dondurmaya çok yakışacak. Hem tatlı isteğinizi hem de kahve isteğinizi giderecek kahveli dondurma nasıl yapılır?

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14Hurmalı dondurma tarifi
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Hurmalı dondurma tarifi

Sütlü tatlıları çok seviyoruz. Hele ki yaz sıcaklarında içimizi ferahlatan dondurma olursa... Peki dondurmanızı evinizde yapmaya, içine de hurma katmaya ne dersiniz? Muhteşem olacağına biz eminiz, sizi de mutlaka denemeye devam ediyoruz. İşte nefis hurmalı dondurma tarifi...

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15Matcha çaylı, çikolatalı muz dondurma tarifi
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Matcha çaylı, çikolatalı muz dondurma tarifi

Son dönemin en popüler süper gıdalarından biri hiç şüphesiz matcha çayı. "Japonların uzun yaşan sırrı" olarak bilinen bu kanser, kolesterol ve yaşlanma karşıtı çayı dondurmada da kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Üstelik hem şekersiz hem de laktozsuz...

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16Vişneli dondurma tarifi
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Vişneli dondurma tarifi

En taze meyveleri kullanarak sağlıklı bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu laktozsuz dondurmayı çocuğunuza da rahatlıkla yedirebilirsiniz. Emin olun rengini de lezzetini de çok sevecek.

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17Maraş usulü dondurma tarifi
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Maraş usulü dondurma tarifi

Yemek için uzaklara gitmenize gerek kalmadan Maraş usulü dondurmayı evinizde yapabilirsiniz. Yaz aylarında sizi serin tutacak olan kolay ve pratik Maraş dondurması tarifi...

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18Çilekli yoğurtlu dondurma tarifi
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Çilekli yoğurtlu dondurma tarifi

Meyveli dondurma denince akla ilk gelenlerden biri çilek oluyor. Üstelik çilek ve yoğurt dondurmada çok başarılı bir uyum sergileyen iki malzeme. Siz de yoğurt ve çilek kullanarak nefis bir ev dondurması yapmak isterseniz tarifimizi mutlaka denemelisiniz.

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19Limonlu dondurma tarifi
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Limonlu dondurma tarifi

Dondurma, yazın en güzel lezzetlerinden biri. Ayrıca doğru bir şekilde de hazırlanırsa tam bir vitamin deposu. Gerçek limonla yapılan limonlu dondurmanın ise tadı bir başka. Peki, nasıl yapılır? İşte, ev yapımı nefis limonlu dondurma tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

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20Şekersiz çikolatalı dondurma tarifi
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Şekersiz çikolatalı dondurma tarifi

Çikolatalı dondurma 7'den 70'e herkesin çok sevdiği tatlıların başında gelir. Peki bu enfes lezzeti evde de yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Üstelik bu tarifte ilave şeker de bulunmuyor. Gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz...

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21Yaban mersinli dondurma tarifi
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Yaban mersinli dondurma tarifi

Yaz sıcaklarının kurtarıcısı dondurmayı evde kolayca hazırlayabilmeniz için nefis bir tarif hazırladık. Üstelik içinde ne süt ne de yumurta bulunan bu pratik dondurma veganlar için de çok uygun. Sadece biraz muz biraz da yaban mersini kullanarak yapabileceğiniz bu pratik dondurma evinizin favorilerinden olacak. Şimdiden afiyet olsun diyor ve tarifimize geçiyoruz.

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22Muzlu ve kakaolu yoğurtlu dondurma tarifi
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Muzlu ve kakaolu yoğurtlu dondurma tarifi

Muz da kakao da dondurmaya çok yakışan aromalar. Peki bu ikisi aynı kasede bir araya gelirse ne olur? Ortaya nefis bir dondurma çıkar. Kolayca yapıp gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz muzlu ve kakaolu dondurmanın tarifini denemeye ne dersiniz?

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23Muzlu dondurma tarifi
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Muzlu dondurma tarifi

Yaz aylarının vazgeçilmezi olan, içinizi ferahlatacak bu tarifi siz de kolayca yapabilirsiniz. Mis gibi kokan muzlu dondurma nasıl yapılır?

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24Karamelli dondurma tarifi
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Karamelli dondurma tarifi

Sütlü dondurma zevkini karamel ile zirveye taşıyabilirsiniz. Evde kendi yapacağınız dondurma ile yine kendi yapacağınız karamelin lezzetli buluşmasına herkes bayılacak.

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25Fındıklı dondurma tarifi
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Fındıklı dondurma tarifi

Yaz aylarının vazgeçilmez tatlısı dondurmayı fındıklı denemeye ne dersiniz? Bir yiyenin bir daha isteyeceği bu dondurmayı evde kolaylıkla yapabilirsiniz.

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26Çikolatalı dondurma tarifi
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Çikolatalı dondurma tarifi

Yaz aylarının sevilen lezzeti dondurmanın zevkini çikolata ile ikiye katlayabilirsiniz. Peki çikolatalı dondurma nasıl yapılır?

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27Şekersiz meyveli dondurma tarifi
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Şekersiz meyveli dondurma tarifi

Dondurma sadece yaz aylarında değil dört mevsim bol bol tüketilebilecek, sağlık deposu bir tatlı. Ancak markette satılan dondurmaların içindeki yoğun şeker ve katkı maddeleri, birçok kişiyi mutsuz ediyor. Eğer siz de o kişilerdenseniz evde şekersiz dondurma yapmaya ne dersiniz?

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