Dondurma gününe özel serinletici dondurma tarifleri

Yaban mersinli dondurma tarifi Yaz sıcaklarının kurtarıcısı dondurmayı evde kolayca hazırlayabilmeniz için nefis bir tarif hazırladık. Üstelik içinde ne süt ne de yumurta bulunan bu pratik dondurma veganlar için de çok uygun. Sadece biraz muz biraz da yaban mersini kullanarak yapabileceğiniz bu pratik dondurma evinizin favorilerinden olacak. Şimdiden afiyet olsun diyor ve tarifimize geçiyoruz.