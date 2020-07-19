Dondurma gününe özel serinletici dondurma tarifleri
Dünya dondurma günü 1984'ten bu yana, her yıl Temmuz ayının üçüncü pazar günü kutlanıyor. Bol bol dondurma yiyerek kutlayacağınız bugünde biz de dondurma tariflerini sizler için derledik. Kakaolu, sütlü,naneli,kavunlu gibi birçok çeşidi ile gönüllere taht kuran dondurmanın dünyada da çok farklı örnekleri var. Mesela, ahtapotlu, sarımsaklı, biberli gibi ilginç tatlara rastlamak da mümkün. O zaman gelelim lezzetli dondurma tariflerine...
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Sütsüz pratik dondurma tarifi
Dondurmayı çok seviyor ama süt ürünleri tüketmek istemiyor olabilirsiniz. Bu durumda sizin için nefis bir sütsüz dondurma tarifi hazırladık. Kokulu kavunların bol olduğu dönemde yaparsanız lezzeti katlanacaktır, unutmayın.
Yaz aylarının kurtarıcısı, sıcakları bir nebze unutturan dondurmayı evde hazırlamak çok basit. Çocuklarınıza güvenle yedirebileceğiniz vanilyalı dondurma nasıl yapılır? Evde ailenize kolayca hazırlayabileceğiniz pratik vanilyalı dondurma tarifi..
Sıcak yaz aylarında sizi ve ailenizi serinletecek çok lezzetli bir yaz tatlısı...Canınızın istediği her anda kolayca hazırlayabilir, dondurma zevkini evde de yaşayabilirsiniz. Peki tahinli dondurma nasıl yapılır?
Naneli dondurma ferahlatıcı tadıyla sıcaktan bunalan bünyelere ilaç gibi gelecek. Özellikle çikolata gibi yoğun lezzetlerin yanında servis ettiğiniz naneli dondurma, tatlıyı kesecek. Üstelik yapılışı da çok kolay olan naneli dondurmayı siz de mutlaka denemelisiniz.
Çikolatalı dondurma büyüklerin de çocukların da çok sevdiği bir lezzet. Bu kadar sevilen dondurmayı evinizde yoğurtla yapıp lezzetine biraz da sağlık katmaya ne dersiniz? Tadına doyamayacağınız çikolatalı yoğurtlu dondurmanın tarifini aşağı bırakıyoruz. Bir kere denediğinizde favori tarifleriniz arasına girdiğini göreceksiniz.
Kavun yaz aylarının olmazsa olmaz meyvesi. Mis gibi kokusu, bol sulu yapısıyla sıcak günlerde tadına doyamadığımız kavundan dondurma yapmaya ne dersiniz? Yapılışı da oldukça kolay ve pratik olan kavunlu dondurma tarifini aşağıda bulabilirsiniz. Bu yaz vazgeçilmeziniz olacağını garanti edebiliriz.
Sütlü tatlıları çok seviyoruz. Hele ki yaz sıcaklarında içimizi ferahlatan dondurma olursa... Peki dondurmanızı evinizde yapmaya, içine de hurma katmaya ne dersiniz? Muhteşem olacağına biz eminiz, sizi de mutlaka denemeye devam ediyoruz. İşte nefis hurmalı dondurma tarifi...
Son dönemin en popüler süper gıdalarından biri hiç şüphesiz matcha çayı. "Japonların uzun yaşan sırrı" olarak bilinen bu kanser, kolesterol ve yaşlanma karşıtı çayı dondurmada da kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Üstelik hem şekersiz hem de laktozsuz...
Meyveli dondurma denince akla ilk gelenlerden biri çilek oluyor. Üstelik çilek ve yoğurt dondurmada çok başarılı bir uyum sergileyen iki malzeme. Siz de yoğurt ve çilek kullanarak nefis bir ev dondurması yapmak isterseniz tarifimizi mutlaka denemelisiniz.
Dondurma, yazın en güzel lezzetlerinden biri. Ayrıca doğru bir şekilde de hazırlanırsa tam bir vitamin deposu. Gerçek limonla yapılan limonlu dondurmanın ise tadı bir başka. Peki, nasıl yapılır? İşte, ev yapımı nefis limonlu dondurma tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
Çikolatalı dondurma 7'den 70'e herkesin çok sevdiği tatlıların başında gelir. Peki bu enfes lezzeti evde de yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Üstelik bu tarifte ilave şeker de bulunmuyor. Gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz...
Yaz sıcaklarının kurtarıcısı dondurmayı evde kolayca hazırlayabilmeniz için nefis bir tarif hazırladık. Üstelik içinde ne süt ne de yumurta bulunan bu pratik dondurma veganlar için de çok uygun. Sadece biraz muz biraz da yaban mersini kullanarak yapabileceğiniz bu pratik dondurma evinizin favorilerinden olacak. Şimdiden afiyet olsun diyor ve tarifimize geçiyoruz.
Muz da kakao da dondurmaya çok yakışan aromalar. Peki bu ikisi aynı kasede bir araya gelirse ne olur? Ortaya nefis bir dondurma çıkar. Kolayca yapıp gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz muzlu ve kakaolu dondurmanın tarifini denemeye ne dersiniz?
Dondurma sadece yaz aylarında değil dört mevsim bol bol tüketilebilecek, sağlık deposu bir tatlı. Ancak markette satılan dondurmaların içindeki yoğun şeker ve katkı maddeleri, birçok kişiyi mutsuz ediyor. Eğer siz de o kişilerdenseniz evde şekersiz dondurma yapmaya ne dersiniz?