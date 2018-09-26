Doğal sakinleştirici etkiye sahip 11 gıda



Elma



Özellikle içerdiği yüzde 85 oranında su ile insan vücudu için en uygun meyvelerden biri olan elma, fosfor, organik asitler, antioksidanlar ve fosfor yardımıyla kas ve sinir sistemi için önemli yardımcılardan. Uyumadan önce elma tüketirseniz yorgunluğunuzu daha az hisseder ve daha kaliteli bir uykuya sahip olursunuz.