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Doğal sakinleştirici etkiye sahip 11 gıda
İçeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde bazı gıdalar sakinleştirici özelliğe sahip. İşte onlardan bazıları...
Günlük hayatın ve koşuşturmanın stresi ile birçok kişi hayat kalitesinin düştüğünü hissedebiliyor. Böyle zamanlarda sakinleşmek için gıdalardan destek almak iyi olabiliyor. İşte sakinleştirici etkiye sahip doğal besinler…
İçerdiği B vitaminleri sayesinde stresi azaltır ve sakinleştirici bir etkiye sahiptir. Pancarı, mezelerde ve salatalarda kullanabilirsiniz.
Pancar
Çilek, kiraz ve böğürtlen gibi kırmızı meyveler hem vücudunuzun ihtiyacı olan şekeri karşılar, hem de içeriğindeki C vitamini ile vücudunuzdaki kortizolu azaltır. Bu hormonun azalmasıyla daha az stresli hissedersiniz.
Kırmızı Meyveler
Özellikle içerdiği yüzde 85 oranında su ile insan vücudu için en uygun meyvelerden biri olan elma, fosfor, organik asitler, antioksidanlar ve fosfor yardımıyla kas ve sinir sistemi için önemli yardımcılardan. Uyumadan önce elma tüketirseniz yorgunluğunuzu daha az hisseder ve daha kaliteli bir uykuya sahip olursunuz.
Elma
Bu etin içerisindeki elementler, mutlu olmanızı sağlayan serotonin ve melatonin hormonlarını arttırır ve böylece daha sakin kalmanızı sağlar. Bu eti daha hafif bir şekilde tüketmek için ızgara olarak, fırında ya da salatalara karıştırarak tüketebilirsiniz.
Hindi Eti
Yine içeriğinde bol miktarda vitamin barındıran bu mucizevi sebzeyi birçok yemekte ya da salatada kullanabilirsiniz. Biberin hangi rengini seçtiğinizinse hiçbir önemi yok. Yeşil, kırmızı ya da sarı biberi dilediğinizce tüketebilirsiniz.
Biber
Uyku problemlerine iyi gelen ve sakinleştirici etkiye sahip olan fesleğeni hazırladığınız yemeklerden eksik etmeyin. Sandviçlerinize, salatalarınıza ya da mezelerinize de birer tutam ekleyebilir ya da taze fesleğeni pişme aşamasında yemeklerinize katabilirsiniz.
Fesleğen