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Hürriyet
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Mutfak Tüyoları
Fotoğraflar: Alamy ve Ingimage
Haber Giriş: 26 Eylül 2018 - 15:57 | 

Doğal sakinleştirici etkiye sahip 11 gıda

İçeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde bazı gıdalar sakinleştirici özelliğe sahip. İşte onlardan bazıları...

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1
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Günlük hayatın ve koşuşturmanın stresi ile birçok kişi hayat kalitesinin düştüğünü hissedebiliyor. Böyle zamanlarda sakinleşmek için gıdalardan destek almak iyi olabiliyor. İşte sakinleştirici etkiye sahip doğal besinler…

2
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Havuç

B6 vitamini açısından oldukça zengin olan havuç, bu vitamin sayesinde sinir sisteminin daha iyi çalışmasını sağlar.

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Pancar

İçerdiği B vitaminleri sayesinde stresi azaltır ve sakinleştirici bir etkiye sahiptir. Pancarı, mezelerde ve salatalarda kullanabilirsiniz.

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Patates

Karbonhidratın sakinleştirici etkisini görebileceğiniz doğal ürünlerden biridir. Birçok yemekte, hamur işlerinde, çorbalarda, salata ve mezelerde kullanılabilir.

5
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Kırmızı Meyveler

Çilek, kiraz ve böğürtlen gibi kırmızı meyveler hem vücudunuzun ihtiyacı olan şekeri karşılar, hem de içeriğindeki C vitamini ile vücudunuzdaki kortizolu azaltır. Bu hormonun azalmasıyla daha az stresli hissedersiniz.

6
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Elma

Özellikle içerdiği yüzde 85 oranında su ile insan vücudu için en uygun meyvelerden biri olan elma, fosfor, organik asitler, antioksidanlar ve fosfor yardımıyla kas ve sinir sistemi için önemli yardımcılardan. Uyumadan önce elma tüketirseniz yorgunluğunuzu daha az hisseder ve daha kaliteli bir uykuya sahip olursunuz.

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Hindi Eti

Bu etin içerisindeki elementler, mutlu olmanızı sağlayan serotonin ve melatonin hormonlarını arttırır ve böylece daha sakin kalmanızı sağlar. Bu eti daha hafif bir şekilde tüketmek için ızgara olarak, fırında ya da salatalara karıştırarak tüketebilirsiniz.

8
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Kuşkonmaz

İçeriğindeki folik asit ile mutlu edici özelliğe sahip olan kuşkonmazı salatalara karıştırarak ya da yoğurtla tüketebilirsiniz.

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Biber

Yine içeriğinde bol miktarda vitamin barındıran bu mucizevi sebzeyi birçok yemekte ya da salatada kullanabilirsiniz. Biberin hangi rengini seçtiğinizinse hiçbir önemi yok. Yeşil, kırmızı ya da sarı biberi dilediğinizce tüketebilirsiniz.

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Yumurta

İçeriğindeki yüksek protein ile enerji verir ve gerginleşmenizi önler. Yumurta aynı zamanda tok tutacağı için daha az yiyecek tüketerek uzun süreler geçirebilir ve şişkinlik hissinden de kurtulabilirsiniz.

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Fesleğen

Uyku problemlerine iyi gelen ve sakinleştirici etkiye sahip olan fesleğeni hazırladığınız yemeklerden eksik etmeyin. Sandviçlerinize, salatalarınıza ya da mezelerinize de birer tutam ekleyebilir ya da taze fesleğeni pişme aşamasında yemeklerinize katabilirsiniz.

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Elma

Tatlılarda çok sık tükettiğimiz elmanın yorgunluk giderici bir meyve olduğunu biliyor muydunuz? Uyumadan önce tüketilen bir tane elma yorgunluk hissini ortadan kaldırır ve rahat bir uyku çekmenizi sağlar.

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