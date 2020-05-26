Doğada kendiliğinden yetişiyor, kilosu 150 liradan satılıyor

Şu an bahçelerde bu çilek çeşidinin hasadının yapıldığına dikkati çeken Soydan, "Şu anda köylerde bayanlar bunları topluyor çünkü aileye önemli bir ekonomik gelir sağlıyor ve bu aralar pazarda gerçekten yok satıyor. Yani bunu gören herkes, alıştığı için pazarda arıyor. Kilosu 150 liraya kadar satılabiliyor" diye konuştu.