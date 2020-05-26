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Yemek Kültürü
AA
Haber Giriş: 26 Mayıs 2020 - 10:53,

Doğada kendiliğinden yetişiyor, kilosu 150 liradan satılıyor

Ordulu kadınlar, fındık bahçelerinde yetişen dağ çileğinin kilosunu 150 liradan satarak ekonomik kazanç elde ediyor.

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Ordulu kadınlar, fındık bahçelerinde yetişen dağ çileğinin kilosunu 150 liradan satarak ekonomik kazanç elde ediyor.

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Karadeniz Bölgesi'nde kırsal kesimde ikamet eden birçok kadın, aile ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla 12 ay boyunca her gün bağ, bahçe ve tarlada mesai yapıyor.

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Yörenin önemli ürünleri fındık ve çay tarımının yanı sıra balık avına da çıkan kadınlar, engelli arazi yapısında kışın yakılacak odunları taşıyor.

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Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşayan kadınlar, yaza doğru özellikle fındık bahçelerinde yetişen dağ çileğinin hasadını gerçekleştiriyor.

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Meşakkatli bir toplama süreci olan meyvenin reçel, marmelat ve kompostosunu yapan kadınlar, büyük bölümünü ise pazarlarda satışa sunuyor.

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60 yaşındaki Gönül Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nadir bulunan, kokusu ve aromasıyla dikkat çeken dağ çileğini, ikram ettiği misafirlerinin de çok beğendiğini söyledi.

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Fındık bahçesinde otların içerisinde yetişen dağ çileğini başka yerlere ektiklerinde aynı verimi alamadıklarına işaret eden Akbaş, "Kendiliğinden yetişen dağ çileği daha iyi. Biz de topladığımız bu çileğin reçelini, marmeladını, hoşafını yapıyoruz ve pastalarda kullanıyoruz. Çok da güzel oluyor. Aynı zamanda satıyoruz ve bütçemize de bayağı bir katkıda bulunuyoruz. Biraz pahalı, fiyatı 100-150 lira arasında. Küçük kaplara koyuyoruz, kadınlar pazarında satıyoruz" dedi.

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Zehra Namdar da yaklaşık bir aylık sürede yetişen bu ürüne vatandaşların pazarlarda rağbet gösterdiğini belirtti.

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Fatma Soydan da dağ çileğinin lezzetini çok sevdiklerini ve satışıyla da gelir sağladığını aktardı.

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, yörede serada yetişen çilek haricinde dağ çileği üretimi de yapıldığını ifade ederek bu çileğin farklı lezzeti dolayısıyla çok tercih edildiğini kaydetti.

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Şu an bahçelerde bu çilek çeşidinin hasadının yapıldığına dikkati çeken Soydan, "Şu anda köylerde bayanlar bunları topluyor çünkü aileye önemli bir ekonomik gelir sağlıyor ve bu aralar pazarda gerçekten yok satıyor. Yani bunu gören herkes, alıştığı için pazarda arıyor. Kilosu 150 liraya kadar satılabiliyor" diye konuştu.

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Soydan, dağ çileğinin köklerinin alınıp başka bir tarlaya dikilerek üretilemediğini, bahçelerde kendiliğinden, doğal şekilde yetiştiğini ifade ederek şunları söyledi:

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"Kendisi büyüyor, gübresiz fındık bahçesinin altlarında toplanıyor. Gerçekten çok güzel. Aroması, tadı, kokusu müthiş bir çilek. Aynı zamanda reçeli de çok harika oluyor. Bu çileği bulmak zor ama şu anda fındık bahçesinde var ve vatandaşlarımız toplayıp pazara götürerek önemli gelir elde ediyor."

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