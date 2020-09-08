Doğada kendiliğinden yetişiyor, azı fayda çoğu zarar getiriyor

Çarşıbaşı mahallesinde bulunan sebze ve meyve hali esnafından Ethem Yıldız, meyvenin olgunlarının kahverengi olduğunu ve kendiliğinden yetiştiğini belirterek, "Çördük çok güzel bir meyvedir. İnsan vücudunda direnci artırır, bağırsakları çalıştırır. İltihap gidericidir. Bu meyvenin turşusu oluyor. Sade kendisi meyve olarak da yenir. Bu armudu yemek isterseniz yeşilini değil çünkü yeşili ham olduğu için yenmez. Aç karnına yenirse bağırsaklara zarar verir, insanı kabız yapar. Olgunlarının kahverengi bir rengi vardır. Lokum gibidir. Tabii yemeyen bunu bilmiyor. 'Bu ne’ diye soruyorlar. Çördük veya ahlat derler. Bu meyvenin turşusu oluyor, reçeli oluyor. Bazıları kurutuyor komposto olarak kullanıyor. Ağustos ayı gibi Sivas'ın çevre köylerinde oluyor. Ormanlık alanda Rabbimin verdiği suyla büyüyor. Hiç bir katkı olmadan yetişiyor" şeklinde konuştu.