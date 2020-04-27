Diyarbakır'ın tescilli lezzeti burma kadayıf, ramazanda da sofraların yıldızı

"Şubelerimiz açık, sadece evlere paket servisi yapıyoruz. Halkımızın sağlığı için hijyene daha çok dikkat ederek çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Ramazan ayında üretimimize ara vermeden bütün iftar sofralarını tatlılarımızla tatlandırıyoruz. Tüm halkımız rahat olsun üretimimizde bir sıkıntı yok."