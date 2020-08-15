Diyarbakır'da üretilen soğuk baklava, hafifliğiyle yaz aylarının vazgeçilmezi oldu

Türkiye'de 19 şube ile müşterilerine hizmet verdiklerini anlatan Gündar, soğuk baklavanın sıcakta serinleten bir tatlı olduğunu, sadece Diyarbakır'da değil tüm Türkiye'de rağbet gördüğünü belirtti. Soğuk baklavanın müşteriler tarafından beğenildiğini dile getiren Gündar, "Yaz aylarında diğer tatlı çeşitlerimizin biraz daha ağır olması nedeniyle soğuk baklava hem aromatik özelliğinden hem de ağızda dağılmasından dolayı güzel bir damak tadı bırakıyor. Bu anlamda müşterilerimiz ciddi anlamda talep etmektedir" dedi.