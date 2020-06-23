Dışı çıtır çıtır içi bol malzemeli nefis ev yapımı börek tarifleri

Arnavut böreği tarifi Börek sadece bizim mutfağımızda değil Balkanların genelinde çok sevilen bir hamur işi. Özellikle Boşnakların ve Arnavutların börekleri çok meşhur. Biz bu kez sizin için her şeyiyle orijinal tarifine sadık bir Arnavut böreği tarifi hazırladık. Yufkası elle açılan bu böreğin iç malzemesi de sonbahar ve kış aylarının benzersiz sebzesi pırasa. Çok beğeneceğinize emin olduğumuz Arnavut böreği tarifimizin malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda.